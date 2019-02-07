İTÜ Çekirdek’te yeni dönem başladı

İstanbul, 7 Şubat () - Üniversite kuluçka merkezi arasında gösterilen İTÜ Çekirdek, 2019-2020 dönemi girişimcilerini kabul etmeye başladı.

Sivil ve ticari teknoloji kümesini barındıran teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, fikir, prototip, ilk müşterilerini edinme veya ilk yatırımcılarıyla anlaşma aşamalarındaki girişimcileri desteklemek amacıyla çalışan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 2019-2020 dönemi girişimcilerini kabul etmeye başladı.

İTÜ Çekirdek kurulduğu 2012 yılından beri ülke genelinde bin 797 teknoloji girişimine ve 4 bin 233 girişimciye destek verdi.

74 milyon lirayı aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 milyon lirayı, toplam cirosu ise 65 milyon lirayı aştı.

Her yıl Kasım ayında düzenlenen İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması Big Bang Start-up Challenge’da yalnızca geçtiğimiz yıl girişimcilere 21 milyon liralık kaynak ulaştırıldı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ Çekirdek’te farklı aşamalardaki girişimcilerin ihtiyaçlarına göre farklı süreçler yürüttüklerini belirtti ve ekledi:

“Fikrini belirli bir prototip aşamasına getirmiş girişimcileri İTÜ Çekirdek önkuluçka sürecimize dahil ederek, pazara hazırlıyoruz. Belli bir olgunluğa gelmiş, yatırımcı karşısına çıkmaya hazır girişimcileri ise hızlandırılmış önkuluçka sürecimiz İTÜ Çekirdek Express’e alıyoruz. Böylece girişimciler hızla yatırımcı ve müşterilerle tanışıp ekonomik imkanlarla buluşurken, bir yandan da İTÜ Çekirdek imkanlarından yararlanabiliyorlar. İTÜ Çekirdek’te girişimciler, kendi imkanlarıyla ulaşabileceklerinden çok daha fazla yatırımcı ve müşteriyle bağlantı kurma fırsatına kavuşuyor.”

İTÜ Çekirdek’te girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, laboratuvar sarf malzemeleri desteği, İTÜ Çekirdek’in 40’ı aşkın paydaşı ile tanışma desteğinin yanı sıra aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 300’ü aşkın gönüllü mentor desteği de sağlanıyor.

Girişimcilere ayrıca fikri mülkiyet haklarını koruyabilmeleri için, İTÜ’nün teknoloji transfer ofisi İTÜNOVA TTO ile birlikte Türkiye, Avrupa ve Amerika’da patent alabilmeleri için patentin niteliğine göre mali destek ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

Ayrıca, girişimcilerin büyümesine destek olmak için satışa yönelik ilişki sağlama desteği de sunuluyor.

Teknolojik, yenilikçi girişimlere sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimler için en doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e teknolojinin tüm alanlarında ve sektörlerden başvuru yapılabiliyor. (Fotoğraflı)



