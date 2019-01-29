İTO/Avdagiç: Hedefimiz, en inovatif 50 şirket arasına en az bir Türk girişimini koymak

İstanbul, 29 Ocak () - İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ilk hedeflerinin, dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak olduğunu söyledi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) 2018’de yatırımcı karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içinde dokuz startup şirketinin, toplam 42.7 milyon lira değerleme ile yatırım aldığını belirten Avdagiç, BTM’nin faaliyetlerine başladığı 2017 yılı Mayıs ayından bu yana geçen 1.5 yılda 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Unicorn ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri bir milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 adet unicorn startup var.

“BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz. 2019, Türkiye’nin ilk unicorn şirketini çıkaracağı yıl olsun. Kendi Amazon'umuzu, kendi Marvel Studios'umuzu oluşturmalıyız.

“İlk hedefimiz dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak.

“BTM, bugüne kadar desteklediği girişim sayısı ve sahip olduğu ağ bakımından Türkiye’nin en büyük girişimcilik merkezidir.

“Merkez, hali hazırda 120’den fazla girişime ve 300 civarında girişimciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki faaliyetlerimizi Güçlendirilmiş Hızlandırma Kampı, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post-Kuluçka mekanizmalarıyla sürdürüyoruz.

“Bugüne kadar 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldık. Bunlardan 650’si BTM bünyesinde yer almaya hak kazandı ve merkezin yatırımcı eşleştirmeleri, online eğitim, 7/24 ofis imkanı ve birebir danışmanlık faaliyetlerinden ücretsiz faydalanma fırsatı buldu.

“Bunlar içinden 100’e yakın girişimciyi yatırımcı karşısına çıkardık. Dokuz girişim ise toplamda 42.7 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. ”

BTM’ye üye startup’lar içinde 2018 yılında yatırım alan şirketler şunlar oldu:

Temizlikdevi – Yatırımcı Ahmet Babayiğit: Sadece temizlik üzerine hizmet odaklı, kurumlarla çalışan e-ticaret sitesi. 3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Restroid - Yatırımcı Erdem Dereli: Restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve otomasyon sistemlerinde yenilikçi özelliklerle farklı bir çözüm sunan milli ve yerli yazılım. 2.3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Yollando - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Yurt dışındaki kullanıcılarına Türkiye’de bir adres tanımlayarak tüm e-ticaret sitelerinden kolayca alışveriş yapmalarını sağlayan hizmet odaklı bir web sitesi. 2.5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Kahvegibikahve - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Kahve çekirdeklerini tazeliğini kaybetmeden öğüterek, hazırlık ve temizlik derdi olmadan pratik filtreler halinde sunan ürün. 2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Mornero - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saatte müşteriye ulaştıran kahvaltı aboneliği servisi. 1.1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

MasterFi - Yatırımcı Ayhan Alkan: Şirketlerin maliyetlerini azaltıp, kârlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştirerek, pazar araştırması yaparak, saha satış süreçlerini yöneten bir yazılım. 3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Studio Billion - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Eğlendirici oyunlar ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştiren oyun firması. 1.4 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

ForFarming - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Ev ve işyerleri gibi kapalı alanlarda çiçek, sebze ve meyve yetiştirebilmeyi sağlayan IoT tabanlı topraksız tarım girişimi. 1.4 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Dellron (Isı Reaktörü) - (Patent Kiralama): Su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı parlayıcı petrol ürünleri gibi akışkan her şeyi, daha küçük bir alan kaplayarak ve çok daha uygun maliyetle ısıtan bir teknoloji. Patenti 5 yıllığına 5 milyon dolara kiralandı. (Fotoğraflı)