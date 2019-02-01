İTO: Perakende fiyatlar aylık yüzde 1.14 yıllık yüzde 18.0 arttı

İstanbul, 1 Şubat () - İstanbul'da Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1.14 arttı ve yıllık artış yüzde 18.0'i buldu.

İTO verilerine göre, Ocak ayında toptan fiyatların yüzde 1.45 arttığı İstanbul'da toptan fiyatların yıllık artışı da yüzde 22.95 oldu.

İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Ocak ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 14.46, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yıllık ortalama yüzde 18.91 arttı.

Ocak 2019’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre;

- diğer harcamalar grubu yüzde 5.49,

- sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 3.64,

- gıda harcamaları yüzde 2.53,

- ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 2.13,

- ev eşyası harcamaları yüzde 1.77,

- konut harcamaları yüzde 0.42 artarken,

- giyim harcamaları yüzde 6.22,

- kültür, eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 2.16 düştü.

Toptan fiyatlar da aylık bazda bir önceki aya göre;

- mensucat grubunda yüzde 4.21,

- inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.01,

- madenler grubunda yüzde 1.34,

- gıda maddeleri grubunda yüzde 1.17,

- yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.91,

- işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.87 artış,

- kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.25 azalış gerçekleşti. (Tablo)