İTO : Bankalar ellerindeki imkanı KOBİ’lere kullandırmalı

İstanbul, 8 Ekim (HA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) KOBİ’lerin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararıyla ilgili “Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ’lere kullandırmalı” çağrısı yaptı.

“Bankaların KOBİ’lerin 15 milyon liranın altındaki nakit kredilerini vadelendirirken, TBB’nin belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını bekliyoruz” diyen Avdagiç, Kredi Garanti Fonu’nun da devreye girerek, yapılandırılacak borca teminat sağlamasının yararlı olacağına dikkat çekti ve ekledi:

“Altı aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadelendirme KOBİ’ler için çok olumlu. Bankalar Birliği’nin kararını takdirle karşılıyoruz. Bankalar, KOBİ’lerin yanında olursa bu süreci başarıyla atlatırız.

“İTO olarak banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının KOBİ’lere de sağlanması ihtiyacını 10 gün önce yaptığımız yazılı bir açıklamada dile getirmiştik. Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiye kararını uygulama noktasında bankalara büyük görev düşüyor. Bankaların da reel sektörle aynı gemide olduğunun bilincinde olduklarından şüphemiz yok. Türkiye Bankalar Birliği’ne yaklaşımlarından dolayısı teşekkür ediyoruz.”