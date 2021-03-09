İstifa Haberinden Sonra Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı! Haftanın İlk İşlem Günü Özeti

Geçtiğimiz hafta cuma günü Borsa İstanbul 100 endeksi 1,541.98 puan ile kapanış gerçekleştirmişti. Haftayı 1,54 puanın üzerinde tamamlayan endeksin ise bu hafta yönü aşağıya doğru değişmiş gibi görünüyor. Borsa İstanbul haftanın ilk gününü karamsar bir şekilde sonlandırdı.

Borsa İstanbul Şubat ayının neredeyse bütününü 1,50 puanın üzerinde geçirirken ayın sonlarına doğru yaşadığı 1,48 puan civarına gerilemelerden yükselerek Mart ayının ilk günlerinde yeniden 1,50 puanın üzerinde stabil şekilde ilerlemeye devam etmekteydi. Geçtiğimiz haftayı da 1,55 puana çok yakın bir eşikte sonlandıran BIST 100 endeksi bu haftaya gerileme ile başladı. Haftanın ilk gününü 1,53 puan seviyesine gerileme ile tamamlayan Borsa İstanbul 100 endeksi yatırımcıları haftanın geri kalanı konusunda kaygılı bir moda büründürdü. Döviz kanadında da Amerikan dolarının 7 lira sınırlarından 7,70 Türk lirası civarına yükselerek yaşadığı değer kazanımının da Borsa İstanbul endeksini olumsuz etkilediği teorileri ortaya atıldı.

Bugün Borsa İstanbul’da En Çok Hangi Hisse İşlem Gördü?

BİST en çok işlem görenler arasında ilk sırada 328.299.179 adet hisse ile Petkim Petrokimya Holding A.Ş. bulunuyor. Onu ise 325.577.722 lot ile EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. takip ediyor. Hemen arkalarında ise 251.186.738 lotluk işlem hacmi ile Garanti Bankası geliyor. Günün en çok işlem gören 4. Ve 5. hisseleri ise 187.551.280 lotluk işlem hacmi ile Halk Bankası ve 187.193.214 adet hisse ile Şekerbank oldu.

Bugün En Çok Hangi Hisse Kazandırdı?

Günün en çok kazandıran hisseleri ise yüzde 10 oranında değer kazanımı ile FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET Anonim Şirketi, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi,

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi oldu.

Borsa İstanbul’un genel müdürünün kim olacağı ise hala merak konusu. Genel Müdür koltuğu boş kalırken, borsanın nasıl etkileneceğini ve haftayı nasıl kapatacağını hep birlikte göreceğiz.