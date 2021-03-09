İşten çıkarmak 2 ay daha yasak!

Türkiye'de pandemi sürecinde istihdamı korumak amacıyla işten çıkarmaya 2 ay daha yasak getirildi. Konuya ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte 4857 sayılı İş Kanunu'nda işten çıkarmanın engellenmesine ilişkin düzenlemenin bulunduğu geçici 10'uncu maddenin 1'inci ve 2'nci fıkralarında yer alan sürelerin, 17 Mart Çarşamba günü itibarıyla 2 ay daha uzatılmasına yönelik karar verildi.

Ne olmuştu?

16 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu'na geçici bir madde ilave edilmişti. Söz konusu maddeyle birlikte hizmet ya da iş sözleşmelerinin; işin bitmesi, iş yerinin faaliyetlerinin bitmesi, hizmet ya da iş sözleşmelerinde sürenin bitmesi, iyi niyet ve ahlâk kurallarına aykırı durumlar haricinde işverence 3 ay süreyle iptal edilmesine yasak getirilmişti. Öte yandan, çalışanların 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarılmasına dair bir düzenleme de getirilmişti.

Resmî Gazete'de yer alan kararla birlikte bu düzenlemelerin geçerlilik süresi, 17 Mart Çarşamba günü itibarıyla 2 ay daha uzatılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran 2021'e kadar işten çıkarma yasağını 3'er aylık sürelerle uzatabilme yetkisine sahip.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türkiye'de kontrolü normalleşme döneminde istihdamı muhafaza etmek amacıyla önlemlerin sürdürüldüğünü ifade etti. Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla birlikte işten çıkarma yasağının ve nakdi ücret desteğinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

İşten çıkarma yasağına aykırı davranmanın cezası ne kadar?

İşten çıkarma yasağını ihlâl edecek biçimde fesih yapılması durumunda "fesih tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret miktarında" işverene idari para cezası verilecek. Yani haksız feshi yapılması durumunda işverene 3 bin 577 lira 50 kuruş para cezası verilecek.

Nakdi ücret desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla birlikte 2021 senesine ilişkin günlük nakdi ücret desteği tutarı, asgari ücret artış oranında yani yüzde 21,56 oranında artırıldı. Böylece günlük nakdi ücret desteği tutarı 47,50 lira olarak belirlendi. Nakdi ücret desteği, maksimum 30 gün olacak şekilde işçinin kendisine veriliyor. Nakdi ücret desteği, İŞKUR tarafından IBAN numarası veya PTT şubesi vasıtasıyla ödeniyor. Nakdi ücret desteğinden faydalanan vatandaşların genel sağlık sigortası primleri nereden karşılanıyor? Söz konusu primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Ödemeler, her ayın mutlaka ilk 10 günü içerisinde gerçekleştiriliyor. En son 9 Şubat 2021 tarihinde ödemeler yapılmıştı.