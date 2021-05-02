İşte Türkiye'de Faizlerin Düşeceği O Tarih! Üç Ünlü Banka Açıkladı

Merkez Bankası’nın faiz politikası halkın herkesimi tarafından artık yakından takip ediliyor. Dolar kurundaki tarihi eşik geçildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan acı reçete demiş ve ekonominin üst düzey yönetim kadrosunda değişikliğe gidilmişti. Bunun sonucu olarak ise Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değişti. Yeni göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal liderliğinde ise Türkiye’de sıkı para politikasıdönemi başladı. Fakat Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevine uzun süre devam edemedi. Piyasaların takdirini kazanan Ağbal yerine yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu getirildi. Kavcıoğlu ise göreve geldiğinden bu yana ikinci kez faiz kararı açıklayacak.

Faiz kararının açıklanacağı gün yaklaşırken hem iç hem de dış piyasalardan da beklenti anketleri gelmeye başladı. İşte beklenen rakamlar açıklandı.

TÜRKİYEDE FAİZLER NE OLACAK? JP MORGAN VE MORGAN STANLEY TAHMİNLERİ

Dünya üçlü yatırım bankaları Türkiye’nin faiz beklentisine dair son tahminlerini paylaştılar. Dünyaya nam salmış yatırım bankaları JP Morgan ve Morgan Stanley tahminlerine göre faiz indirimleri sonbahar döneminden önce başlamayacak.

Özellikle de Morgan Stanley faiz oranlarının dördüncü çeyreğine kadar sabit kalması bekliyor. Merkez Bankası Kavcıoğlu, dün enflasyon raporuna dair bir sunum yapmıştı. Bu sunuma göre ise JP Morgan, Merkez Bankası’nın para politikasında beklenenden önce bir gevşeme ihtimalinin gelmesinin düşük olduğu yorumunda bulundu.

KAVCIOĞLU UYGULANAN POLİTİKALAR DEVAM EDECEK

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın şu ana kadar uygulanan politikalarının sonuçlarının inceleneceği ve devam edileceğini açıkladı. Aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonuna doğru para politikası cephesinde daha sıkı adımların geleceğini vurguladı. JP Morgan analistleri tarafından da bu açıklamalar, bizim tarafımızdan yapılan politika faizi çağrılarına paralel yorumu geldi.

EYLÜL AYINDA İLK TAHMİN BEKLENİYOR

JP Morgan tarafından yayınlanan raporuna göre ilk faiz indiriminin eylül ayında gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın son faiz artırımının kredi büyümesi ve yurt içi talepteki olumlu etkisini görmeyi beklediklerini ileriki aylar da fiyat baskılarının zayıflamasını beklediklerini belirttiler.

JP Morgan tüm bu gelişmelerin yakın bir zaman içerisinde olası bir faiz indiriminin gelmesinin engellediğini belirtti. Eylül ayına kadar banka politika faizlerinde indirim beklemiyor.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞE KADAR SABİT FAİZ BEKLENİYOR

Amerikan Merkezli bir diğer yatırım bankası Morgan Stanley ise fiyat baskılarından dolayı 2021 yılının son çeyreğine kadar faizlerin sabit kalmasını bekliyor.

Morgan Stanley tarafından yapılan son açıklamaya göre de Merkez Bankası tarafından gelecek herhangi bir faiz indirimi TL üzerinde güçlü baskılara yol açabilir.

Tüm bu gelişmeler nedeniyle Stanley uzmanları 6 Mayıs ve sonrasında Merkez Bankası politika faizlerinin sabit kalınmasını beklediklerini açıkladı.

Aynı zamanda uzmanlara göre, enflasyon mayıs ayında gerilerse ve bu nedenle faiz indirimi yaşanırsa döviz kurları tekrardan yükselecektir notu eklendi.

DEUTSCHE BANK TEMMUZDA FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLİYOR

Deutsche Bank MüdürüChristianWietoska ise Merkez Bankası’nın temmuz ayından itibaren faizlerde indirime gitmesini beklediklerini açıkladı. Aynı zamanda banka Türkiye için %15 civarında yıl sonu enflasyon oranı beklemekte. Bankaya göre özellikle nisan ayında enflasyon %17 bandına kadar çıkacak. Bunda ise döviz şokunun etkisi oldukça büyük olacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 13:16