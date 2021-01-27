İşte restoran ve kafelere destek ödemesinin detayları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sebebiyle kapatılan kafe ve restoranlara destek ödemesi gerçekleştirileceğine dair müjdeyi bugün vermişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, söz konusu ödemelere ilişkin ayrıntıları duyurdu.

Bakan Elvan'ın yaptığı paylaşıma göre, koronavirüsle mücadele dâhilinde faaliyetleri durdurulan ve 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelere yönelik destek ödemesi gerçekleştirilecek.

2020 cirosu bir önceki seneye göre yüzde 50 ve üstünde azalan kafe, restoran ve lokanta gibi iş yerlerine 2 bin TL'den az ve 40 bin TL'den çok olmayacak şekilde destek ödemesi gerçekleştirilecek. Söz konusu ödeme ciro kaybının yüzde 3'üne denk gelecek.

Elvan'ın paylaşımında, şimdiye dek Sosyal Koruma Kalkanı dâhilinde 46 milyar TL'nin tüm kesimlerden vatandaşlara aktarıldığı ifade edildi.

Erdoğan ne demişti?

Bugün açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'de esnafın asla yalnız bırakılmadığını ve bundan sonra da böyle bir şeyin olmayacağını ifade etmişti. Erdoğan, ayda 1.000 TL'lik esnaf desteği sağlandığını belirtmişti. Büyükşehirlerde kira desteği ödemelerinin 750 TL olduğunu kaydeden Erdoğan, söz konusu ödemelerin diğer şehirlerde 500 TL olmak üzere devam ettiğini aktarmıştı. Erdoğan, vergi ödemelerinin tekrar ertelendiğine dikkat çekerek, Halkbank tarafından koronavirüs sürecinde esnafa kullandırılan kredilerin ilk 6 aylık taksitlerinin de ertelendiğini duyurmuştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmelere müjdeyi veren Erdoğan, 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelere destek ödemesi gerçekleştirileceğini bildirmişti.

İşletmelere yönelik hangi kararlar alınmıştı?

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin faaliyetleri sınırlandırılmıştı. İşletmeciler, faaliyetlerine eskisi gibi devam edemedikleri için ekonomik açıdan sıkıntı çekmeye başlamış, çok sayıda aşçı ve garson işsizliğe sürüklenmişti. İşletmecilerin tepkisini azaltmak için son dönemde peş peşe kararlar alınmaya başlandı.

Vergiler: Koronavirüs sürecinde faaliyetleri sınırlandırılan iş yerlerinin vergi ödemelerine ilişkin önemli bir karar alınmıştı. İşletmelerin KDV beyannamelerini vermeleri ertelenmiş, stopaj ve gelir vergisi ödemelerinin de ertelenmesine yönelik karar alınmıştı. Kafe, sinema salonu, kreş, kahvehane, hamam ve sauna gibi işletmeleri kapsayan kararın 1 Aralık 2020 itibarıyla geçerli olmasına karar verilmişti. İşletmeler tekrar faaliyet gösterene kadar vergi ödemeleri ertelenmişti. İşletmelerin yeniden faaliyet göstermeye başladıktan 26 gün sonra vergi ödemelerine başlayacakları ifade edilmişti.

Kredi borçları: Koronavirüs döneminde Halkbank'ın esnaflara sağladığı kredilere ilişkin de bir karar alınmıştı. Faiz destekli kredilerin ilk 6 aylık taksitleri ertelenmişti. 1 Ocak ile 30 Haziran arasındaki taksitlerin ertelendiği belirtilse de esnafın esas isteği söz konusu taksitlerin bir sene faizsiz olacak şekilde ertelenmesiydi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 16:06