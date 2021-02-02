İşte Ocak ayında fiyatı en fazla azalan ve artan gıda ürünleri!

Türkiye'nin gündemi sadece koronavirüs değil. Fahiş fiyat artışlarına ilişkin tartışmalar da Türkiye'nin şu anda ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat artışlarına çözüm getirileceğini duyurmasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler artırıldı. Peki Ocak ayında fiyatı en fazla artan gıda ürünleri hangileri oldu? Konuya ilişkin açıklama TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) Genel Başkanı Bayraktar'dan geldi. Ocak ayında marketlerde 22 ürünün ve üreticilerde 13 ürünün fiyatının arttığına dikkat çeken Bayraktar, marketlerde 18 ürünün ve üreticilerde 10 ürünün fiyatının azaldığını söyledi. Bayraktar, marketlerde 2 ürünün ve üreticilerde 11 ürünün fiyatında değişiklik olmadığını ifade etti.

Ocak ayında fiyatı en fazla azalan ürünler hangileri?

Marketlerde Ocak ayında toz şeker ve kuru fasulye fiyatlarında ciddi bir değişim yaşanmadığını belirten Bayraktar, marketlerde fiyatı en fazla azalan ürünün karnabahar olduğunu ifade etti. Bayraktar, söz konusu ürünün fiyatında yüzde 34,59 oranında azalma yaşandığını söyledi.

Ocak ayında fiyatı en fazla azalan ikinci ürünün yüzde 27,14'le ıspanak olduğunu dile getiren Bayraktar, fiyatı en fazla azalan üçüncü ürünün yüzde 23,50'yle pırasa olduğunu ifade etti. Bayraktar, fiyatı en fazla azalan dördüncü ürünün yüzde 16,92'yle elma olduğunu belirterek, fiyatı en fazla azalan beşinci ürünün yüzde 14,09'la kuru soğan olduğunu aktardı. Fiyatı en fazla azalan altıncı ürünün yüzde 9,07'yle lahana olduğunu kaydeden Bayraktar, fiyatı en fazla azalan yedinci ürünün yüzde 9,02'yle patates olduğunu ifade etti. Bayraktar, fiyatı en fazla azalan sekizinci ürünün yüzde 6,68'le havuç olduğuna dikkat çekerek, fiyatı en fazla azalan dokuzuncu ürünün yüzde 5,49'la yumurta, fiyatı en fazla azalan onuncu ürünün ise yüzde 5,05'le nohut olduğunu aktardı.

Marketlerde Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 23,65'le pastörize süt olduğunu dile getiren Bayraktar, fiyatı en fazla artan ikinci ürünün yüzde 21,66'yla kabak olduğunu ifade etti. Bayraktar, fiyatı en fazla artan üçüncü ürünün yüzde 16,77'yle beyaz peynir olduğunu belirterek, fiyatı en fazla artan dördüncü ürünün yüzde 16,70'yle patlıcan olduğunu aktardı. Fiyatı en fazla artan beşinci ürünün yüzde 14,52'yle sivri biber olduğunu kaydeden Bayraktar, fiyatı en fazla artan altıncı ürünün yüzde 12,77'yle tereyağı olduğunu söyledi. Bayraktar, fiyatı en fazla artan yedinci ürünün yüzde 11,55'le fındık olduğunu belirterek, fiyatı en fazla artan sekizinci ürünün yüzde 9,58'le yoğurt olduğunu dile getirdi. Fiyatı en fazla artan dokuzuncu ürünün yüzde 9,56'yla kuru üzüm olduğunu aktaran Bayraktar, fiyatı en fazla artan onuncu ürünün yüzde 8,38'le kırmızı mercimek, fiyatı en fazla artan on birinci ürünün ise yüzde 6,73'le limon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

29 Ocak Cuma günü açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarına yönelik önemli mesajlar vermişti. Erdoğan, bakliyat fiyatları, meyve fiyatları ve sebze fiyatlarında son günlerince ciddi bir fark tespit edildiğini belirtmişti. Ticaret Bakanlığının denetim yapmak üzere harekete geçtiğini duyuran Erdoğan, fahiş fiyat artışları konusunda kontrollü şekilde ilerleme sağlanacağını dile getirmişti. Vatandaşların gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ezdirilmeyeceğine dikkat çeken Erdoğan, beyaz et ve kırmızı et ürünlerinde de fahiş fiyat artışlarına yönelik takip gerçekleştirileceğini söylemişti.

Esnafı uyarmıştı

Erdoğan, Türkiye'de esnafın işini hakkıyla yürütmesi gerektiğini belirterek, halka zulmedilmemesi gerektiğini söylemişti. Fahiş fiyat artışları uygulayanlara ağır cezalar gelebileceğini duyuran Erdoğan, bu konuda takibin hiçbir zaman bırakılmayacağını ifade etmişti.