İşte ekonomik reform paketinin ayrıntıları...

Türkiye'de hem hukuk hem de ekonomi alanında seferberlik başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yeni bir reform dalgası için harekete geçildi. Erdoğan, İstanbul'da 12 Mart 2021 tarihinde ekonomik reform paketini duyuracak.

"Uluslararası finans merkezi olacak"

Ekonomik reform paketinin İstanbul'da duyurulacak olmasının bir sebebi bulunuyor. İstanbul, söz konusu reform paketiyle birlikte uluslararası finans merkezi haline getirilecek. Erdoğan, bu kapsamda uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çağıracak.

Çözüm önerileri değerlendirildi

Erdoğan tarafından verilen talimat üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Elvan tarafından harekete geçildi. İş dünyasında önemli bir yere sahip olan örgütler ve sivil toplum kuruşları ile toplantılar düzenlendi. Söz konusu toplantılarda hem tavsiyeler hem de talepler değerlendirildi. Sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasından temsilcilerin istekleri ve çözüm önerileri ele alındı.

"Yükselen yıldız olacak"

1 Mart 2021 tarihindeki kabine toplantısından sonra konuşan Erdoğan, ekonomik reform paketine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, söz konusu reformların kararlı bir şekilde hayata geçirileceğini söylemişti. Reformların süreklilik kazanacağını belirten Erdoğan, 2021 senesinde koronavirüsle mücadelede önemli bir başarı elde edileceğini ve orta vadede önemli bir büyüme sürecine girileceğini söylemişti. Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüsten sonraki süreçte yükselen bir yıldız haline geleceğini kaydetmişti.

Ekonomik reform paketinin detayları şöyle:

- Ekonomik reform paketinin temelini yapısal politikalar ile makroekonomik istikrar politikaları oluşturuyor. Söz konusu reform paketinde makroekonomik istikrarın sağlanması için cari açık ile mücadele, enflasyon ile mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi gibi konular ön plana çıkarıldı.

- Yapısal politikalar kapsamında ise rekabet politikalarına, yatırımların daha kuvvetli bir şekilde özendirilmesine ve kurumsal yapıya güç kazandırılmasına öncelik verildi.

- Ekonomik reform paketinde kamu maliyesi politikalarının ayrıntılı bir şekilde bulunacağı ve bu şekilde mali disipline güç kazandırılacağı ifade edildi. 2021 senesine ilişkin yüzde 4,3 olan bütçe açığı hedefinin, gelir ve harcama kapsamında uygulanan önlemlere paralel şekilde yüzde 3,5'e çekileceği bildirildi.

- Harcamaların dikkatli bir şekilde takip edileceği kaydedildi. Mecburi olmadığı sürece bakanlıkların kendilerine ayrılan ödeneğin üzerinde bir harcamada bulunmayacakları ifade edildi. Bakanlıkların söz konusu ödenekleri tasarruflu bir şekilde kullanacağı belirtildi.

- Ekonomik reform paketi kapsamında yeni bir sistem üzerine kurulu kamu alım ihalelerinin olacağı ifade edildi. Gerekli görülmesi halinde kamu iktisadi girişimlerinin tekrar yapılandırılacağı ve daha etkin bir duruma getirileceği bildirildi.

- Fiyat istikrarının enflasyonla mücadelede önem arz ettiği, bu nedenle fiyat istikrarının sağlanması için kalıcı şekilde önlem alınacağı kaydedildi. Finansal kapsayıcılığın geliştirilmesi ve sermaye piyasalarına güç kazandırılması için yeni yöntemler uygulanacağı aktarıldı.

- Üretim alanında yapısal dönüşümü özendirecek yeni hamlelerde bulunulacağı ve böylece cari açık ile mücadelede başarı sağlanacağı ifade edildi. Reformların kalıcı olması için kamu alanında kurumsal yapıya güç kazandırılacağı belirtildi.