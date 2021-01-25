İstanbullulara Müjde! Faturada Yeni Dönem Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara güzel haberi verdi. İGDAŞ faturaları gecikmiş olan vatandaşların faturaların taksitli bir şekilde ödemesine sağlayacak bir düzenleme başlattı. Gecikmiş olan doğalgaz fatura borçları taksitle bir şekilde ödenebilecek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gelen son dakika açıklamasına göre fatura borcu bulunan vatandaşlara, faturalarını rahat bir şekilde ödeyebilmeleri adına 10 taksit'e varan ödeme seçeneği sunacak. Konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında

Son ödemesi 25 Aralık 2020 tarihi ve öncesine ait olan faturalar, daha önce yapılandırma uygulanmamış olan faturalar, en az 2 tane geçmiş faturaya sahip olan doğalgaz aboneleri, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce olan ve 1 adet ödenmemiş faturası bulunan vatandaşlar bu kampanyadan faydalanabilecek.

Ödemelerinin kredi kartı ile yapmak isteyen vatandaşlar, anapara ve kampanya giriş tarihlerine kadar ki olan gecikme tutarlarını, herhangi bir vade farkı, ek ücret veya komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı olmak üzere 10 taksit de borçlarını rahat bir şekilde ödeyebilecekler.

Nakit şekilde ödemek isteyen vatandaşları ise kampanyaya giriş tarihine kadarki olan gecikme, bedeline peşinat da beraber ödemek şartı ile, fatura borçlarını 4 taksit şeklinde ve vade farkı olmaksızın ödeyebilme imkanı sunuldu,

Doğalgaz fatura borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, İGDAŞ veznelerinden veya www.internetsubesi.igdas.istanbul uzantısından veya ilgi Daş mobil ve işlem noktalarından kolay bir şekilde bu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yukarıda belirtilen şartlara uyan, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu şekilde borçlarını 10 taksit veya 4 taksit olmak üzere yapılandırabilirler. Borcu bulunan, borcunu ödemekte sıkıntı yaşayan vatandaşlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda bir kampanya haberi ile geldi. Vatandaşların maddi yükünü azaltmayı ve borçların sıkıntı çekmeden kapatılabilmesi adına yapılan bu kampanyadan vatandaşlar oldukça hoşnut gözüküyor.