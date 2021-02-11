İstanbul’da Kiralık Evlerde Metrekare Ortalaması 17 TL: En Pahalısı Sarıyer…

Ev fiyatlarının hem satılık hem de kiralık bazında ateş pahası olduğu İstanbul’da bir gayrimenkul platformu, ortalama ev kiralık fiyatlarını inceledi. Rapora göre İstanbul’da kira fiyatı geçen yıla göre yüzde 10,8 oranında arttı. Raporda dikkat çeken veri ise, İstanbul’da ilçe bazında kiralık ev fiyatlarının metrekaresi oldu. İstanbul’daki evlerin ortalama metrekare kiralık fiyatının 17 TL olduğu bildirildi. Yani 100 metrekarelik bir evin kiralık fiyatı ortalama 1700 TL oldu.

En yüksek kira Sarıyer’de

İstanbul’da en yüksek kiraya sahip olan evler Sarıyer’de yer aldı. Rapora göre Sarıyer’de metrekare kiralık fiyatı 30 TL oldu. Sarıyeri 28 TL ile Beşiktaş, 23 TL ile Bakırköy ve Beyoğlu takip etti. Şehir ortalaması ise 17 TL oldu. Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, İstanbul’un bazı ilçelerinde kiraların yüzde 23 oranında arttığını belirtti ve Esenyurt gibi ilçelerde kiraların düşük kaldığını aktardı. Verilere göre Beykoz’daki evler 43 yıl ile amorti etme oranında geride kaldı. Esenyurt evleri ise, kendini amorti etme konusunda ilk sırada.