İstanbul’a Yeni Apple Store Açılıyor: İş İlanları Yayınlandı

ABD’li teknoloji devi Apple’ın Türkiye’de milyonlarca akıllı telefon ve bilgisayar gibi ürün satışı yapmasına rağmen, ülkemizde sadece iki mağazası bulunuyor. İstanbul’da iki mağazası bulunan Apple, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük fiziksel mağazasını açmak için yeni bir adım attı. Apple Türkiye, yayınladığı iş ilanı ile İstanbul’un Anadolu yakasında yeni bir Apple Store açmak için harekete geçtiğini duyurdu.

Avrupa’nın en büyük Apple mağazası İstanbul’da açılacak

Apple Türkiye, yayınladığı iş ilanında 17 kişinin işe alınacağını duyurdu. Apple’ın iş ilanlarında aradığı pozisyonlar ise şu şekilde:

Mağaza lideri

Pazar lideri

Genius

Teknik uzman

Mağaza müdürü

Operasyon Eksperi

Apple’ın İstanbul’da açacağı üçüncü mağazanın yeri tam olarak bilinmese de gelen bilgiler, Kadıköy Caddebostan’da olacağı yönünde. Dört katlı olması beklenen mağaza, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük Apple Store mağazası olacak.