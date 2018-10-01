İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttı

İstanbul, 1 Ekim () – İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Ağustos’taki yüzde 2.23 artış düzeyine göre yükselerek Eylül’de yüzde 4.04 arttı.

Perakende fiyatlarını yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’ne göre Eylül ayında; tüm harcama gruplarında görülen artışlar kültür, eğitim ve eğlence, ev eşyası, giyim ve gıda harcamaları gruplarında yoğunlaştı.

Eylül ayı endeksinin belirlenmesinde, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubu ile giyim harcamaları, çocuk alt grubunda mevsimsel özelliklerle gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyve ile yağlar, süt ve süt mamulleri gruplarında yer alan ürünlerdeki yukarı yönlü izlenen fiyat hareketleri etkili oldu.

Bir önceki yılın Eylül ayında yüzde 9.20 olan yıllık perakende fiyat artış oranı Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 18.54, yıllık ortalama değişim oranı ise 2018 Ağustos ayı itibariyle yüzde 11.43 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında perakende fiyatlarında bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12.98, ev eşyası harcamalarında yüzde 5,45, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5.37, gıda harcamalarında yüzde 4.78, giyim harcamalarında yüzde 3.75, diğer harcamalarda 3.29, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.32, konut harcamalarında yüzde 1.17 artış görüldü.