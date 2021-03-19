İstanbul Finans Merkezi'ndeki kuruluşlara vergi muafiyeti!

Türkiye'de hem hukuk hem de ekonomi alanında yeni bir reform sürecine geçildi. Vatandaşların merak içerisinde beklediği Ekonomi Reform Paketi geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

İstanbul'un söz konusu reform paketi kapsamında uluslararası finans merkezi haline getirileceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını duyurdu. Kanun teklifinin oylama yapılmak üzere TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gönderileceği ifade edildi. Söz konusu kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde çalışacak olan kuruluşlara yönelik önemli teşviklerin bulunduğu görüldü.

Vergi muafiyeti var!

Çok sayıda alanda vergi muafiyetinin getirileceği ifade edilen kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde çalışacak olan kuruluşların damga vergisi ile bütün harçlardan istisna tutulacağı belirtildi. Personele yönelik ücret gelirinin de yüzde 80'e kadar vergi kapsamına girmeyeceği kaydedildi.

Kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle:

- Türkiye Varlık Fonu'nun kuracağı şirket, İstanbul Finans Merkezi'ni işletecek ve yönetecek. İstanbul Finans Merkezi'nde çalışacak olan finans kuruluşlarının tümüne katılımcı belgesi sunulacak.

- Bölgede bulunan bağımsız bölüm maliki tüzel şahıslara yönetim kurulunda temsilciye sahip olmalarına yönelik bir imkân verilecek.

- Katılımcıların çalışmalarına dair işlemlerin yapılabilmesi için Tek Durak Bürosu kurulacak. Söz konusu büroda, kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli birimleri görev yürütecek. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Tek Durak Bürosu'nu yönetecek.

- İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesiyle çalışan kuruluşlar tarafından Türkiye dışında bulunan yerleşik kişilere yönelik finansal hizmet ihracatı yapılabilecek.

- Finansal kuruluşların "finansal hizmet ihracatı" niteliğine sahip olan çalışmaları dâhilinde sağlanan kazançların yüzde 75'lik bölümü, kurum kazancından düşürülecek. 2022-2031 senelerinde söz konusu oran yüzde 100 olarak hayata geçirilecek. Böylece vergi muafiyeti tam olarak getirilmiş olacak.

- İstanbul Finans Merkezi'nde çalışacak olan finans kuruluşları; damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergi ve tüm harçlardan muaf olacak.

- Finansal kuruşların ihraç ettiği her türlü bono ve tahvil ile kira sertifikaları için verilen kâr ve faiz paylarından gelir vergisi kesilmeyecek.

- Finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezi'nde istihdam ettiği personelin sağladığı ücret geliri, gelir vergisinden yüzde 80 oranına kadar istisna tutulacak.

- İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan taşınmazların, plan ve projede tespit edilen hedefler haricinde kullanılmalarına izin verilmeyecek.

- İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan bina ve ofislerin satılmasına müsaade edilmeyecek. Söz konusu bina ve ofisler, finans kuruluşlarına kiralama yöntemiyle verilecek.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 10:41