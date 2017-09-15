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İşsizlik oranları belli oldu ! Geçen yıla oranla işsizlik oranı arttı mı ?

Türkiye genelinde 15 yaş üstü işsizlik oranları açıklandı.Geçen seneye oranla işsizlik oranları 24 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişi oldu.

15 Eylül 2017 Cuma 10:27
İşsizlik oranları belli oldu ! Geçen yıla oranla işsizlik oranı arttı mı ?

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile %20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek %10,4 olarak gerçekleşti. 

İSTİHDAM ORANI %48 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 52 bin kişi artarak 28 milyon 703 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile %48 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 180 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 872 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,1’i tarım, %18,8’i sanayi, %7,6’sı inşaat, %53,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 176 bin kişi artarak 31 milyon 954 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak %53,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla %73, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %34,1 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %34,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Haziran 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak %34,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla %22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı işsizlik azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 97 bin kişi artarak 28 milyon 17 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile %46,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 42 bin kişi azalarak 3 milyon 498 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %11,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile %52,7 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 8 bin, sanayi sektöründe 3 bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 114 bin kişi arttı.

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