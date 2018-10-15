İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu

İstanbul, 15 Ekim () – Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde 0.1 artışla yüzde 10.8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 15 ve üstü yaştakilerde işsiz sayısı...

İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu

İstanbul, 15 Ekim () – Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde 0.1 artışla yüzde 10.8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 15 ve üstü yaştakilerde işsiz sayısı Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye yükseldi.

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