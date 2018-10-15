İstanbul, 15 Ekim () – Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde 0.1 artışla yüzde 10.8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 15 ve üstü yaştakilerde işsiz sayısı Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye yükseldi.
İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu
İstanbul, 15 Ekim () – Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde 0.1 artışla yüzde 10.8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 15 ve üstü yaştakilerde işsiz sayısı...
İstanbul, 15 Ekim () – Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde 0.1 artışla yüzde 10.8 oldu.
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