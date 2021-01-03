İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak? Ocak 2021 Ayı İşsizlik Maaşı Ödeme Tarihi Belli Oldu

İşsizlik ödeneği temin etmek isteyen vatandaşların belli başlı özellikleri bünyelerinde bulundurmaları gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde konu hakkında merak edilen detayları açıklamıştır. Bu sayede 2021 işsizlik ödeneği bilgileri de resmi olarak edinilmiş olmaktadır.

2021 İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?

İşsizlik maaşı kapsamında pek çok farklı uygulama yapılmaktadır. Uygulamaların farklılık göstermesi bireylerin mesai alanlarının farklı olması ile ilgilidir. Buna ek olarak bireylerin farklı maaşlar üzerinden gelir temin ettikleri de bir gerçektir. Bahsedilen gelir oranları işsizlik maaşı ne kadar olacak belirlemelerinin resmi olarak yapılmasını sağlamaktadır.

Son 4 ayda asgari ücretle çalışanlar 1.410,14 TL,

Son 4 ayda 3.400 TL ücretle çalışanlar 1.688,91 TL,

Son 4 ayda 6.000 TL ile çalışanlar 2.840,28 TL alacaktır.

Maaşlar için verilen rakamlar zamlı oranlardan oluşmaktadır. Zira 2020 yılında işsizlik ödeneklerinin daha az olduğu resmi olarak bellidir.

İşsizlik Maaşından Yapılan Kesintiler Neler?

Normal şartlar altında maaşların belli kesintilerden sonra çalışanlara verildiği bir gerçektir. Bu kesintiler içerisinde en büyük pay ise sağlık sigortası ödemelerinden oluşmaktadır. Çalıştıkları süre boyunca maaşlarını kesintili olarak temin eden vatandaşlar doğal olarak işsizlik maaş kesintilerini de merak etmektedir.

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İşsizlk ödeneği kesinti konusunda en aza indirgenmiş maaş türlerinin başında bulunmaktadır. Çünkü bu maaş olabildiği kadar yüksek değerler üzerinden verilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda maaş alanların gördükleri tek kesinti damga vergisinden oluşmaktadır. Maaşlarda damga vergisi istisna olmak üzere başka herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Ayrıca bu tür maaşlar nafaka borçları hariç başkasına devredilmesi mümkün olmayan maaşlardır.

İşsizlik ödeneği almak herkes tarafından gerçekleştirilebilen bir durum değildir. Zaten ilgili bakanlık kimler işsizlik maaşı alabilir kimler alamaz resmi internet sitesi üzerinden duyurmuştur. Maddelerin açık ve anlaşılır cümlelerden oluşması sayesinde konu ile alakalı olarak herhangi bir kafa karışıklığı yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Bu alanda;

Kendi isteği ya da kusuru olmadan işsiz kalanlar,

İşsiz kalmadan önce en az 4 ay boyunca hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akit feshinden sonraki ilk 30 günde İŞKUR’a başvuruda bulunmak,

Hizmet akit feshinden önceki son üç yılda minimum 600 günlük işsizlik sigorta primi ödemek şartları yer almaktadır.

Vatandaşlar şartlar arasında İŞKUR başvurularına dikkat etmek zorundadır. Çünkü başvuruların kişiler tarafından bireysel bir şekilde yapılması çok önemlidir. Buna karşın başvuru şekilleri değişim gösterebilmektedir. İsteyenler kendilerine en yakın İŞKUR birimine elden başvuru iletimi yapabilmektedir. İsteyenler ise online sistemler üzerinden başvuru gönderimi yapabilmektedir. İki sistem arasında işleme stili açısından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşları hakkında en son konu ise sorgulamaların ne şekilde yapıldığı ile alakalıdır. Bilindiği üzere ülkemizde pek çok işlem online sistemlerden sorgulanabilmektedir. İşsizlik maaş sorgulaması da bu kapsamında e-devlet ile gerçekleştirilebilmektedir. Bakan Selçuk yaptığı açıklamalarda ödeneklerin ne zaman yatacağını da kesinleştirmiştir. Aralık ayı için geçerli olan maaşların 5 Ocak tarihinde yatırılacağı söylenmiştir. IBAN numarası olmayanlar maaşlarını PTT’den alabilmektedir.