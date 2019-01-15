İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükseldi

İstanbul, 15 Ocak () – Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükseldi. İşsizlik geçen Eylül döneminde yüzde 11.4 ve 2017 yılının Ekim döneminde yüzde 10.3 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Ekim döneminde 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye yükseldi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.3 puanlık artış ile yüzde 13.6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.0 puanlık artış ile yüzde 22.3 düzeyine çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.4 puanlık artış ile yüzde 11.9 olarak gerçekleşti.