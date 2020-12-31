İşsizlere 2 Bin 862 TL Ödenecek! Çalışmayanlara Aylık Başvuru yaparak 2862 Lira alabilir!

Milyonlar düzeyinde işçi ve işveren tarafından merak edilen haber açıklandı. Brüt asgari ücrete göre belirlenen, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik rakamı, asgari ücretin belirlenmesinden sonra açıklandı. İşsizlik rakamının taban ücreti, asgari ücretin % 40’ ı olarak hesaplanıyor.Bu durumda oluşan rakam ise 1.431 TL oldu. En üst rakam hesaplanırken ise asgari ücretin %80’ i baz alınıyor. Buna göre en üst rakamsa 2.862 TL oldu. Başvurular İŞ-KUR merkezlerine bizzat başvurarak ya da, www.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Mücbir sebepler haricinde, 30 gün içerisinde başvurunun yapılmaması durumunda, başvuru için gecikilmiş süreler, toplamdaki hak sahipliğinden düşülüyor.

İşsizler ve Çalışmayanlar 2.862 TL Aylık Alabilecekler. Bunun İçin Başvuruların Nasıl ve Nereye Yapılıyor?

2021 Yılı Ocak Ayı Asgari Ücret zammı açıklandı. Buna göre brüt asgari ücret 3.577 lira 50 kuruş oldu. Net rakam ise 2.825 Lira 90 kuruş. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, asgari ücrete göre hesaplanan diğer kalemler de merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili geniş bir açıklama yapan TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenlerin altını çizdi. Açıklamada "Asgari ücrette bugüne kadar baktığımız zaman son 10 yılda hep enflasyonun 3 ya da 5 puan üzerinde artış yapıldı. Bu hesap bu sene de işledi. Yani işçilere enflasyonun üzerinde bir refah yapı da verildi. Toplam artış yüzde 21 oldu. Yılsonu enflasyonu yüzde 14-14.30 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre 6 puanlık bir refah payı da verilmiş oldu." dedi.

Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği Nasıl Olacak?

Kısa çalışma ödeneği ile birlikte İşsizlik rakamı, asgari ücrete göre belirleniyor. Buna göre işsizlik rakamı en üst asgari ücretin %80’ i, en alt asgari ücretin %40’ ı oluyor. En düşük işsizlik rakamı 1.431 TL, en yüksek işsizlik rakamıysa 2.862 TL olacak.

Asgari ücrete göre belirlenen bir diğer kalem kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı asgari ücretin %60’ ı şeklinde oluyor. Buna göre en alt 2.146 Lira 50 Kuruş oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en üst sınır, asgari ücretin %150’ si kadar gerçekleşiyor.

İşsizlik Maaşına Kimler Başvurabilir?

Başvuru yapılması için gereken şartlarla ilgili İş_kur açıklamasında, şartlar şu şekilde;

Kişinin kendi isteği ya da kusuru dışında işsiz kalması,

Hizmet akdi sona ermeden önceki son 120 günde, hizmet akdine tabii olmak,

Hizmet akdi feshedilmeden önceki son üç yılda, en az 600 gün olmak üzere işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içerisinde, İŞKUR merkezlerine başvurarak ya da İŞKUR web sitesi üzerinden başvuru yaparak, işsizlik maaşı alınabiliyor.