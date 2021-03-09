İşsiz Kişilere Günlük 108 TL Ödeniyor! Meslek Kursları İş Garantiliyor

Türkiye'de insanların İş hayatına ve istihdama katılması adına açılan meslek kursları, İş tecrübesi bulunan personeller yetiştiriyor. Bu personeller yetişirken aynı zamanda günlük yevmiye alıyor. İŞKUR tarafından yürütülen işbaşı eğitim programları, personel yetiştiriyor vatandaşlar iş sahibi olurken aynı zamanda para kazanıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen bu eğitimlerin programlarının esas amacı ise kayıtlı olan işsiz sayısının en aza indirilmesi, vatandaşları istihdam sağlamak adına işverenlerin talep ettikleri meslek gruplarında personeller yetişiyor. Mesleği öğrenen kursiyerler kolay bir şekilde iş bulabiliyor, bu program İŞKUR tarafından yürütülüyor. Program dahilinde olan vatandaşlar kendi istedikleri yere çalışabilecekleri gibi aynı zamanda kurum tarafından işte tarif edebiliyor. kurum sizi uygun pozisyonlara yerleştirerek iş hayatınıza katılmanızı sağlıyor.

Peki Bu Programın Şartları Neler?

İŞKUR'a işsiz olarak kayıtlı olmak ve eşsiz durumunda bulunmak,

15 yaşından büyük olmak,

Emekliler kursa katılım sağlayamamak da,

Ayrıca kursa katılacak kişinin son 1 ay SGK priminin ödenmemesi gerekmekte.

Son şart ise meslek öğrenimin yapılacağı işverenin birinci ya da ikinci derecede akraba olmaması şartı aranıyor.

Ödemeler günlük olarak yapılır, yapılacak olan ödemeler kişinin özellikleri ne öğrenmiş olduğu meslek türüne göre değişim göstermektedir.

İşsiz durumda olan kişiler için, 108 Türk lirası almaktadır.

Öğrenciler için, 81 Türk lirası almaktadır.

İşsizlik maaşı alan kişiler için, günlük 54 TL almaktadır.

Kadınlar için, günlük 110 TL ve 2 ila 5 yaş arasında çocuğu bulunuyor ise aylık 400 TL bakıcı desteği.

Programa Nasıl Katılır?

İŞKUR'un web sitesine girerek, duyuruları takip edebilirsiniz, ya da size en yakın olan iŞKUR'un il veya ilçe müdürlüklerine giderek danışman kişi ile görüşüp programa dahil olmak istediğinizi belirtebilirsiniz.