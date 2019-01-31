İsrailli turist sayısı 443 bine çıktı, THY 1 milyon 86 bin yolcu ile rekor kırdı

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Ocak () - Türkiye'ye geçen yıl gelen İsrailli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16.6 artışla 443 bine yükselirken, Türk Hava Yolları ise bu pazarda transit yolcudan büyük pay alarak taşıdığı 1 milyon 86 bin yolcu ile rekor kırdı.

Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısındaki artış devam ediyor. İsrailli turist sayısı 2016 yılında 294 bin, 2017 yılında 380 bin, 2018 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 16.64 artışla 443 bine çıktı. Türk Hava Yolları da İsrail pazarında, 2018 yılında da taşıdığı 1 milyon 86 bin yolcu ile, en çok yolcu taşıyan bir numaralı yabancı havayolu şirketi olmaya devam etti. THY İsrail pazarında özellikle transit yolculardan önemli pay aldı.

Pegasus Havayolları 574 bin yolcu taşıdı

Pegasus Havayolları da İsrail pazarında yolcu sayısını artırarak 574 bin yolcuya yükseltti. İsrail'in en çok yolcu trafiğinin olduğu ülke de transitler de dahil Türkiye oldu. 2 milyon 113 bin yolcu trafiği ile Türkiye birinci sırada, ABD 1 milyon 665 bin yolcu ile ikinci ve Almanya 1 milyon 431 bin yolcu ile üçüncü sırada yer aldı.

En çok yolcu trafiği Atatürk Havalimanı ile oldu

İsrail'in Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı ile en çok yolcu trafiğinin olduğu havalimanı ise 1 milyon 71 bin yolcu ile İstanbul Atatürk Havalimanı olurken, bu havalimanını Antalya 490 bin yolcuyla, Sabiha Gökçen Havalimanı da 467 bin yolcuyla izledi. (Fotoğraflı)