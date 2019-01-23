İspanyol Santander Birleşik Krallık'ta 140 şube kapatacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ocak () – İspanya’nın en büyük bankası Santander Bank, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ta 140 şubesini kapatacağını ve 1,270 çalışanın işinden olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bankanın sendikalarla görüşerek bu kararı aldığı ve işsiz kalacak olan çalışanlar için bir alternatif bulunmaya çalışıldığı ve çalışanların üçte birinin farklı şubelere tayin edilebileceği belirtildi.

Santander Bank’ın kararında, dijital bankacılık işlemlerinde görülen yüzde 99’luk artışa karşın, şubelerden yapılan işlemlerdeki yüzde 23’lük düşüş gösterildi.

Santander Bank’ın Perakende ve Ticari Bankacılık Müdürü Susan Allen, müşterilerinin bankacılık işlemlerini yapma şeklinin değşerek çevrimiçi işlemlere yönelmeleri etkisiyle söz konuş kararın alındığını söyledi.