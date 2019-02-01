İSO Türkiye İmalat PMI Ocak’ta 44.2 düzeyinde yatay

İstanbul, 1 Şubat () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak ayında da, bir önceki ayda olduğu gibi 44.2 düzeyinde kaldı.

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten yapılan açıklamada, "Üretim ve yeni siparişler yavaşlamaya devam ederken, ihracat siparişlerinin istikrarlı bir seyre yaklaşması, toplam yeni siparişlerdeki gerilemenin son 5 ayın en düşük hızında gerçekleşmesine katkı sağladı" denildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İSO Türkiye İmalat PMI anketine ilişkin şi değerlendirmeyi yaptı:

“Nihai ürün fiyatlarındaki indirimler yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesine yardımcı oldu. Türk imalat sektöründeki zorlu faaliyet koşulları 2019 yılının başında da devam etti. Önceki aya yakın düzeyde gerçekleşen uluslararası talebin faaliyet koşullarına bir miktar destek sağlaması, anketin olumlu gelişmelerinden biri olarak kaydedildi.”

Girdi maliyetleri enflasyonundaki yavaşlama devam etti ve firmaların yeni iş hacmini büyütebilmek için fiyatlarda indirim yapmalarına olanak sağladı.

Ocak’ta 44,2 olarak kaydedilen PMI endeksi, faaliyet koşullarındaki bozulmanın onuncu aya taşındığını gösterdi ve sektörde Aralık ayındakine benzer bir yavaşlamanın gerçekleştiğine işaret etti.

Üretim endeksi Aralık ayındakine yakın bir düzeyde kaydedilirken yeni siparişlerdeki yavaşlama ivme kaybetti ve Ağustos ayından beri gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Türk mallarına yönelik uluslararası talepteki iyileşme işaretlerine bağlı olarak yeni ihracat siparişleri istikrarlı seyretti.

Girdi fiyatları Ocak’ta artmaya devam etti, ancak girdi fiyatları enflasyonu son dört ay boyunca geriledi ve seri ortalamasının altında gerçekleşti.

Maliyet enflasyonundaki düşüş, imalatçıların yeni işlerini artırmak için satış fiyatlarını düşürmelerine olanak sağladı. Nihai ürün fiyatları üst üste ikinci ay azalma kaydetti. Düşüş yaklaşık son 10 yılın en yüksek hızında gerçekleşti.