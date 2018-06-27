İSO Meclisi ekonomik gelişmeleri sanayi açısından ele alacak

İstanbul, 27 Haziran () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin bugün yapılacak olan aylık olağan toplantısı “Yılın İkinci Yarısına Başlarken Dünya ve Türkiye’deki Ekonomik Gelişmelere Sanayimizin Öncelikleri Açısından Bir Bakış” ana gündemi ile gerçekleştirilecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, İSO Danışmanı Can Fuat Gürlesel konuk olarak katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Toplantı saat 15:00'te başlayacak.