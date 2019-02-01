İSO İstanbul PMI Ocak’ta 46.3 ile beş ayın en yükseğinde

İstanbul, 1 Şubat () – İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak ayında 46.3 ile beş ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

İSO verilerine göre, üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki yavaşlamanın Aralık ayına kıyasla hız kesmesi sonucu İstanbul imalat sektörü Ocak ayında büyüme bölgesine yakınlaştı.

Bununla birlikte sektörün ekonomik koşullar zorlu kalmaya devam etti. Girdi maliyetleri enflasyonunun gerilemeyi sürdürmesi, Aralık ayında olduğu gibi Ocak’ta da firmaların satışlarını arttırmak amacıyla nihai ürün fiyatlarını düşürmelerine olanak sağladı.

İSO verileri, Aralık ayında 45.2 olarak ölçülen PMI endeksi Ocak’ta 46.3’e yükselerek artış eğilimini dördüncü aya taşıdı. Son anket verileri, sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini ancak yavaşlamanın Ağustos 2018’ten beri gözlenen en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İSO İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2019 yılının ilk ayına ait PMI verileri İstanbul imalat sektörünün yeniden büyüme bölgesine yöneldiğine ilişkin umutları güçlendirdi.

“Her ne kadar firmalar zorlu ekonomik ortam ile mücadele ediyor olsa da Ocak ayında üretim, yeni siparişler ve istihdam gibi temel göstergelerde stabilizasyona bir adım daha yaklaşıldı.

“Maliyet enflasyonunun gerilemesi de fiyat cephesinde firmaları biraz daha rahatlatan bir gelişme oldu.”