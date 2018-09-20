İSO / Bahçıvan: YEP'te Kalkınma Bankası'nın önemsenmesi anlamlı

İstanbul, 20 Eylül () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP), Kalkınma Bankası'nın önemsenmesini "anlamlı bulduklarını" vurguladı.

Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 2019-2021 yıllarını kapsayan YEP’e ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomide üç yıllık yol haritası özelliğine sahip Yeni Ekonomi Programı, nitelikli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için sabır ve kararlılığı, öncelikli olarak ise finansal istikrarın yeniden tesis edilmesini öngörüyor.

"Programda, reel sektör için her zaman önemini vurguladığımız Kalkınma Bankası'nın da önemsenmesini anlamlı buluyoruz.

"Bu programın hızlı karar alma eşliğinde etkili bir şekilde uygulanarak başta sanayi sektörümüz olmak üzere tüm kesimler için belirsizliği gidererek üretim çarkımıza ivme kazandırmasını diliyorum."