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İşletmeler sigortasız işci çalıştıramayacak !

Hükümet yıllardır önüne geçemediği sigortasız işciler için yeniden yapılanma kararı aldı.Bundan sonra elden maaş alma olayı bitecek.

19 Eylül 2017 Salı 09:13
İşletmeler sigortasız işci çalıştıramayacak !

Hükümet, Türkiye ekonomisini milyarlarca liralık zarara uğratan kaçak işçilikle mücadelede yeni bir yol haritası hazırladı. Son üç yılda kaçak işçi çalıştıran yaklaşık 200 bin işletmeye 1.2 milyar liralık ceza kesildi. Çalışma Bakanlığı, kayıt dışı ile mücadele için risk analiz merkezleri kurarken, başta inşaat sektörü olmak üzere çalışana elden ücret dönemi tamamen kapanacak. İnşaat sektöründeki tüm aktörler de kayıt altına alınıp birebir izlenecek. Ücret, prim gibi ödemeleri bankalar üzerinden yapmayan firmalara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak. Çalışanlarını SGK, vergi dairesi gibi kurumlara bildirmeyen, gün veya ücret olarak eksik bildirimde bulunan işletmelerin teşvik, ihale hakkı yanacak.

2 AYAKLI HİZMET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, denetimle beraber işverene verilen rehberlik hizmeti ile yükümlülüklerini ve kaçak işçilik konusunda karşılaşacakları yaptırımları anlattıklarını kaydetti. Kayıt dışı ile mücadele kapsamında bütün illerde risk analiz merkezleri kuruluyor. İnşaat sektöründe risk analizleri kapsamında sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen patronlar ihalelere katılamayacak. Ücret, prim gibi ödemeleri banka üzerinden yapmayanlara idari para cezası kesilecek..

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