İŞKUR’dan Evde Çalışmak İsteyenlere Müjde! Yüzlerce Paketleme İşçisi Alımı Yapılacak

Birçok vatandaşımız salgın nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşadı. Tekrar çalışmak isteyen binlerce insan ise salgın nedeniyle korkuyor. Salgından dolayı vatandaşlarımız binlerce çalışanın olduğu fabrikalara gitmek ya da kalabalıkta çalışmak istemiyor.

Hal böyle olunca da evden çalışabilecek işler daha çok tercih edilmeye başlandı. Özellikle ev hanımları ya da anneler çocukları ya da ev işleri nedeniyle işe gitmekte zorlanıyor. Fakat evde çalışma olanağı olan işlerde çalışmak onlar için daha çok tercih edilebilir oluyor. Bu nedenle bu haberimizi en çok bu vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. İşte İŞKUR tarafından açıklanan ve paketleme işi için aranan başvurular;

İŞKUR iş arayan vatandaşlarımıza destek olmak için kurulmuştur. İş arayanlara iş bulmak ve destek sağlayan İŞKUR binlerce vatandaşımıza destek olmuş ve iş kapısı açmıştır. Her gün ise İŞKUR sayesinde ülkemizde daha çok istihdam kapısı açılmaktadır.

İŞKUR tarafından yapılan son dakika duyurularına göre ise paketleme için alım yapılacak. Ayrıca İŞKUR tarafından başvurular ve gerekli detaylar dair arananlar belli oldu. Bizde sizler için personel alımını ve tüm detayları yazdık.

İŞKUR tarafından yapılan son detaylara göre ise paketleme işinde çalışacak 322 personel alınacak. Alımlar içinse başvurular başladı.

Birçok ilden yapılacak başvuru alımları içinse alım detayları incelendi. Aranan koşullar ve detaylar ise şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

55 yaşını geçmemiş olmamak

İŞKUR tarafından ise işsiz olarak sistemde kayıtlı olmak

Adli sicil kaydının olmaması

İlk okul mezunu ya da üstü bir kurumdan mezun olmak

Okuma ve yazmak bilmek

Erkek adaylarında ise askerlik engeli olmaması

Ayrıca adaylar çalışmasına engel olacak zihinsel, ruhsal ya da bedenler bir engel bulunmaması

PERSONEL BAŞVURULARI

İŞKUR tarafından yapılacak başvurular içinse İŞKUR’un orijinal sitesinden başvuru yapmak yeterlidir. Aranan koşulları yerine getiren vatandaşlarımız illerindeki İŞKUR merkezlerine giderek de başvuru yapabilirler. Söz konusu maaşın ise 3 ila 4 bin arasında olması bekleniyor.