İŞKUR Tüm Kadınlara 9.720 TL Maaş Verecek! Başvurular Online Alınacak

Devletin pek çok kurum ve kuruluşu tarafından, koronavirüssalgını sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıların atlatılması için çeşitli destekler verilmeye devam ediyor. Bu desteklerden biri de hem kadınların istihdama katılması hem de annelerin iş hayatından uzaklaşmaması için düzenlenen İşte Anne Projesi ve İŞKUR işbaşı eğitim programlarıdır. İş bulmanın ve kazanç sağlamanın bu kadar zorlaştığı günümüzde, İŞKUR tarafından oluşturulan bu programlarla birlikte ev hanımları ve anneler 3 ayda 9 bin liraya yakın gelir elde edebilecek ve meslek öğrenip tecrübe edinmiş olacak.

İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ İLE NE KADAR PARA VERECEK?

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada annelere günlük 108,68 lira verileceği ve annelerin 3 aylık kursların sonunda toplam 9 bin liraya, 6 aylık kursun sonunda 18 bin liraya yakın bir gelir elde etmiş olacakları belirtildi. 2-5 yaş arasında çocuğu olan annelere, günlük harçlığın yanı sıra 400 liralık bakım desteği de verileceği açıklandı.

İŞTE ANNE PROJESİ AVANTAJLARI VE ÖDEMELERİ

İşte Anne Projesi’ne ve işbaşı eğitim programına katılan annelere sağlanacak avantajlar ve verilecek ödemeler şunlardır;

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan annelere, iş arayan statüsünde ise günlük 108,68 TL, işsizlik ödeneği alıyorsa da 54,34 liralık zaruri gider ödemesi yapılacaktır. 0-15 yaş arasında çocuğu olup İşte Anne Projesine katılan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve ardından işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi verilecektir. Kişilerin geleceğin meslekleri olarak görülen mesleklerde yer alması durumunda günlük 100 TL zaruri gider ödemesi yapılacaktır. Kadınların imalat sektöründe olan meslekleri kapsayan işbaşı eğitim programlarına katılması durumunda, 2-5 yaş arasında çocuğu varsa aylık 400 kiralık bakım desteği ödemesi de yapılmaktadır. Bu süreçte annelerin genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Programın bitiminde, katılım sağlayan annelere İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilecektir. Anne adayları bu sertifikalarını iş başvurusunda avantaj olarak kullanabilecektir.

400 TL BAKIM DESTEĞİ

2-5 yaş arasında çocuğu olup İşte Anne Projesine katılan anneler projenin bitiminde İŞKUR’un düzenlediği işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılırsa hem harçlık hem de bakım desteği veriliyor. Bu bağlamda annelere verilen cep harçlığı günlük 108 liradır. Cep harçlığının yanı sıra anne işteyken çocuğun bakımının biri tarafından üstlenilmesi için aylık 400 lira bakım desteği veriliyor.

İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR

Kişinin emekli olmamış olması

İşveren kişinin yanında, projeye başvuru yapmadan en geç 3 ay önceye kadar çalışmamış olması

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması

İşveren kişinin birinci veya ikinci dereceden akrabası veya eşi olmaması

Başvuru yapmadan önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olması

İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olması

Çocuğun 0-15 yaş arasında olması gerekmektedir.

İŞTE ANNE PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR tarafından düzenlenen İşte Anne Projesi kapsamında yer alabilmek için Meslek Eğitim Kursları veya İşbaşı Eğitim Programlarına katılım sağlanmalıdır. Ardından İŞKUR Müdürlükleri’ne çocuğa ait kimlik belgesinin aslı, kreş ya da gündüz bakım evinin faturası ve kreşten alınacak SGK sicil numarası evrağını iletmeniz gerekmektedir.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR'a kayıtlı olan işsiz vatandaşların yer alabileceği işbaşı eğitim programları, bu kişilerin teorik eğitim alarak mesleki deneyimlerinin artması, çalışma ortamına uyum sağlaması ve mesleği çalışarak öğrenmesini sağlamaktadır. Söz konusu programa katılan kişiler İŞKUR aracılığı ile veya kendi kendilerine iş bulabilirler. Program sonunda verilen katılım sertifikası pek çok iş kapısını açacaktır.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI NE KADAR SÜRER?

İşbaşı eğitim programlarına katılım sağlamayı planlayan anneler, programın ne kadar süreceğini merak ediyor. Söz konusu programlar haftada 6 günü aşmamak şartıyla her gün 5-8 saat civarında sürmektedir. Haftalık ders programı toplam 45 saati aşmayacak şekilde düzenlenmektedir.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşte Anne Projesi’nin ön koşulu olan işbaşı eğitim programlarına katılmak isteyen vatandaşlarher ilde bulunan İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine giderek başvuru yapabilirler.