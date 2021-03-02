İŞKUR'DAN Çift Maaş Alabilirsiniz! İki Maaş Birden

O zamandan bugüne kadar;

İşyerleri kapatılmış,

Vardiya sistemleri güncellenmiş,

Belli yasaklar uygulanmış,

İşsizlik oranı artış göstermiştir.

Devlet, pandemi yardımları kapsamında aynı neden yüzünden adımlar atmaya başlamıştır. Bu sayede vatandaşların maddi olanakları yeniden artırılmaya çalışılmaktadır. İŞKUR destekli olarak temin edilebilen maaşlar da bu şekilde açıklanmaktadır. Özellikle kendi rızası olmadan işten çıkarılanlar için bu olanaklar daha da kullanılabilir olarak ayarlanmaktadır.

İŞKUR İki Maaş Birden Veriyor

Salgın hem işçileri hem de işverenleri etkilemiştir. Ekonomik etkilerin giderilmesi bakımından pek çok işveren çalışanlarının iş haklarını feshetmiştir. Devlet konu hakkında müdahale etmesine karşın bazı kesimler durumdan olumsuz olarak etkilenmiştir. İŞKUR çift maaş müjdesi tam olarak bu aşamada kendini göstermektedir. İşlerinden rızası olmadan ayrılanlara maaş bağlanmaktadır. İşsiz kaldıkları sürelerde mesleki eğitimlere katılanlar bir maaş hakkı da ha edinmiş olmaktadır.

Devlet tarafından sağlanmış olan bu olanaklar sayesinde vatandaşlar salgının ekonomik etkilerinden korunmuş olmaktadır. Ancak olanaklar otomatik şekilde devreye girmemektedir. Bu neden yüzünden haberimizde de detaylandırılan şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Başvuranlar ve başvuruları olumlu sonuçlananlar kısa süre içerisinde maaşlarını almaya başlamaktadır.

İşsiz Kalanlara İşsizlik Ödeneği

Vatandaşlarınalarak belli dönemleri maddi rahatlık içerisinde geçirebilmeleri mümkün olmaktadır. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesi belli konulara açıklık kazandırmıştır. Ödeneğin alınabilmesi için işe sigortalı şekilde devam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ne kadar süredir iş yapıldığı da konunun önemli detaylarından biridir.

İşsizlik ödenekleri prim şartlarını tamamlamış olanlara verilmektedir. Ayrıca zannedildiği gibi bu ödenekler süresiz de değildir. Amaç vatandaşların yeni bir iş bulana kadar maddi sıkıntı çekmelerine mâni olmaktır. Resmi olarak yapılan açıklamalar ödeneklerin en çok 10 ay kadar alınabileceğini göstermektedir. İşsiz kalanların bu süre içerisinde yeni bir iş bulmaları beklenmektedir. Daha kısa sürede iş bulanların ödenekleri otomatik olarak kesilecektir.

İşbaşı Eğitiminde Detaylar

İŞKUR çift maaş sistemi işbaşı eğitimleri konusunu gündeme getirmektedir. İşsiz kalan vatandaşlar işsizlik maaşlarını başvuru sonrasında bağlatmaktadır. Bu süre içerisinde önerilen ise İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarına devam edilmesidir. Mesleki eğitim kursları kişilerin yetkinliklerini artırmaktadır. Böylece var olan iş bulma şansı yükseltilmiş olmaktadır.

İşbaşı eğitim kurslarına devam edenler için harçlık uygulaması ayarlanmıştır. Böylece kurslara katılanlar günlük olarak hesaplanan miktarlar üzerinden harçlık almaktadır. Harçlıklar ise aylık bazında hesaplandığında bir gelir kapısı olarak görülebilmektedir. Bu bağlamda İŞKUR, vatandaşlara iki maaş birden vermiş olmaktadır. Kurs bitiminde bireysel olarak da İŞKUR tarafından yönlendirme temin ederek de iş bulmak mümkündür.

İki Maaş Alımında Ek Şartlar

Vatandaşların nasıl iki maaş alınır sorusu için alacakları yanıtlar değişim gösterebilmektedir. Zaten işsizlik maaşı alanlar için yöntem işbaşı eğitim kurslarına devam etmektir. Kurslara İŞKUR müracaatları üzerinden dahil olunması mümkündür. Ancak herkes her kursa dahil olamamaktadır. Konu hakkında açıklanmış olan ek şartların bulunduğu bilinmektedir. Resmi olarak duyurusu yapılmış olan ek şartlar;

Kişilerin 15 yaşından büyük olması,

Kuruma kayıtlı işsiz kategorisinde yer almak,

Kurs içeriğine uygun mesleki özellikleri taşımak,

İşverenin istediği şartları taşımak,

İşverenle birinci dereceden akraba olmamak şeklindedir.

Şartlar duruma göre değişim gösterebilmektedir. Değişimlerin olması halinde resmi olarak duyuru yapılacaktır. Olası duyurular haberlerimizin güncellenmesini sağlayarak en doğru içerikleri öğrenmenizi garantileyecektir.