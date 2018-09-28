İskoçya’da dünyanın ilk blockchain kimlik merkezi açıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül () – Avrupa’nın ilk blockchain araştırma merkezi ve dünyanın ilk ileri düzey blockchain kimlik laboratuvarı unvanını taşıyan blockchain merkezi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da açıldı.

Blockpass Identitiy Lab ismi verilen merkezde, blockchain teknolojisinin kişisel verilerin korunmasına ne şekilde katkı sağlayabileceği konusunda araştırmalar gerçekleştirileceği belirtilirken, söz konusu merkeze Edinburgh Napier Üniversitesi ve Hong Kong merkezli blockchain araştırmaları şirketi Blockpass IDN işbirliğiyle 600 bin sterlin kaynak sağlandığı ve kaynağın araştırma grubu, beş doktora öğrencisi ve görselleştirilmiş blockchain ortamı için kullanılacağı vurgulandı. Üç yıllık işbirliği kapsamında merkezde, kişilerin izin, hak ve özel hayatlarına saygı duyan bir altyapı oluşturarak kimlik üzerindeki asıl konuları ele alan çalışmalar gerçekleştirilecek.

İskoçya Dijital Ekonomi Bakanı Kate Forbes konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Blockchain teknolojisinin kişisel verilerin bilgisayar korsanları ve dolandırıcılardan ne şekilde korunabileceği alanında kullanılması, John Napier’in (üniversiteye ismi verilen ünlü İskoç matematikçi) oluşturduğu yenilikçi geleneği sürdürecektir.”

Merkezin kurulumuna özel olarak düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler kapsamında kriptografi, blockchain ve dijital kimlik üzerine de bir de seminer organize edilecek. (Fotoğraflı)