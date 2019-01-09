Isı yalıtımı ile yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamanın yolları

İstanbul, 9 Ocak () - Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulama şirketi Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji verimliliği ve tasarrufu için, binanın toplam inşaat maliyetinin yüzde 3’ünü oluşturan ısı yalıtımı ile yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi evde, okulda, işyerinde, trafikte kısacası her yerde verimli kullanmamızın önemli olduğunu söyledi.

Enerji tasarrufu için uygulanabilecek diğer basit yöntemlerden bazıları şöyle:

Kuzeye bakan pencerelerinizin perdelerini, varsa panjurlarını kışın kapalı tutun. Oda sıcaklığını 1 derece azaltarak yüzde 6 enerji tasarrufu yapmak mümkün. Oturma odaları için 22 derece, yatak odaları için de 20 derece olan ideal oda sıcaklıklarını tercih edin. Radyatörlerinizin önünü uzun perde ve/veya mobilyalarla kapatmayın. Evinizi havalandırmak için güneşli veya öğlene yakın zaman dilimini tercih etmeye çalışın. Buzdolaplarınızın arkasında hava sirkülasyonu için yeterli boşluk bırakın. Beyaz eşya veya ısıtma soğutma amaçlı cihaz alırken, ihtiyacınıza uygun kapasitede ve enerji verimli olanları tercih edin. Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları yalıtım bantlarıyla kapatın. Isı verimliliği yüksek çift cam kullanarak ısı kaybını yüzde 50 oranında azaltabilirsiniz. Gereksiz durumlarda lambaları söndürerek tasarruf edin. Özellikle çocuklar bu konuda daha duyarlı hale getirilebilir. Bir akkor lamba, kompakt floresan veya LED’li lamba ile değiştirildiğinde, aydınlatma maliyetiyüzde 80’e varan oranlarda azalır. Kullanmadığınız zamanlarda şarj aleti, televizyon, DVD player, bilgisayar ve radyo gibi elektrikli aletlerin fişlerini prizden çekin. (Fotoğraflı)