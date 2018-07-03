İş Yatırım: Yörüngeye döndük, ama dünyanın ekseni kayıyor

İstanbul, 3 Temmuz () – İş Yatırım günlük piyasa analizinde Türkiye piyasalarının seçim sonrası satıcılı seyrettiğini, en çok kaybettiren piyasalardan olmadığımızı fakat küresel risk iştahının bozulduğunu vurguladı.

İş Yatırım’ın “Yörüngeye döndük, ama dünyanın ekseni kayıyor” adlı günlük piyasa analizinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ekonomi teorisi dış ticaret savaşlarının kazananı olmaz der. Ama savaş ABD ve Çin arasında olunca piyasalar böyle düşünmüyor.

“Wall Street dış ticaret şokunu burnu kanamadan atlatırken Şangay borsası ve renminbi sert satışlarla gerilemeye devam ediyor.

“Seçim yükselişini fiyatlayan Türkiye piyasaları küresel piyasalardaki satışlara paralel haftaya değer kaybıyla başladı.

“Hisse senedinde (MSCI Türkiye), tahvillerde, Türk lirasında satıcılı bir seyir hakimdi. En çok kaybettirenler arasında değiliz, ama küresel risk iştahı bozuluyor.

“Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Türk lirasındaki ilk işlemlerde zayıf bir seyre işaret ediyor.

“Mayıs ayı banka karları sektörün ve özellikle özel bankaların karlılığını koruduğuna işaret ediyor. Ucuz değerlemeler ve güçlü karlar sektörün cazibesini artırıyor.

“Haziran’da imalat sanayi PMI, 46,8 ile önceki ayın (46,4) sınırlı oranda üzerinde olsa da 50 eşik seviyesinin altında kalarak sektör geneli bozulmanın devam ettiğine işaret etti.

“Veri bültenine göre imalat sanayideki zorlu koşullar büyük ölçüde talep tarafındaki gelişmelerden ve piyasa koşullarından kaynaklanıyor.

“Hem iç hem de dış talepteki yavaşlama neticesinde yeni siparişlerdeki ivme kaybının (Mayıs’a göre hız kesse de) devam etmesi alt detaylarda öne çıktı. Ayrıca imalat sektöründe üretim cephesindeki yavaşlama ikinci ayına girdi.

“Son olarak açıklamaya göre fiyat tarafında döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle artan maliyet yükü girdi maliyetinde yüksek oranlı artışa neden oldu.

“İmalatçıların yüksek artışı kısmen yüklenmesi ise nihai ürün fiyatlarındaki artışı kısmen sınırladı. Ancak önümüzdeki aylarda bu cepheden tüketici fiyatlarına gecikmeli olarak ilave baskı gelebilir.

“Özetle Haziran PMI verisi diğer öncü göstergelerin de işaret ettiği gibi iktisadi faaliyette yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor. İkinci çeyreğe ait sanayi üretimi verisi tamamlanınca büyümeye yönelik resmi daha net göreceğiz.

“Gümrük Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret öncü verisine göre Haziran’da ihracat yıllık 1.2 azalırken ithalat yıllık yüzde 3.6 azaldı.

“Böylece dış ticaret açığı geçen yıl Haziran’dan bu yana ilk kez daraldı (yıllık - %8,9). İhracatın detaylarında en büyük katkıyı 1,9 puanla demir-çeliğin yaptığı, kazan makinenin ise 0,7 puanla takip ettiği görülüyor.

“Öte yandan otomotiv ihracatı sınırlı da olsa bu yıl ilk kez daralarak manşetten 0.1 puan çaldı. İthalatta enerji tarafının katkısı 4.9 puan ile yine başı çekerken demir çelik 2.1 puan ile bu grubu takip etti.

“Öte yandan elektrikli makine ve otomotiv ithalatı manşeti sırasıyla 1.8 ve 1.3 puan aşağı çekti. Gümrük Bakanlığı sitesinde detayları verilmeyen diğer ithalat kalemleri ise ithalatı 7.5 puan aşağı çekti. Bu kalemleri ay sonundaki resmi dış ticaret verisinde göreceğiz.

“Son olarak geniş ekonomik gruplara göre ithalatta tüm alt grupların (yatırım, ara-malı ve tüketim) katkısı negatif oldu. Bu durum iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ithalata yansıması olarak görülebilir.

“Üçüncü çeyrek itibariyle büyümedeki yavaşlamanın hızlanmasıyla birlikte ithalattaki mevcut seyir devam edebilir.

“Kuvvetli Mayıs karı iyi bir ikinci çeyreğe işaret ediyor

“Türk Bankacılık sektörü Mayıs 2018’de 5 milyar lira net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı aylık bazda yüzde 4 ve geçen senenin Mayıs ayına göre yüzde 33 yukarıda.

“Yıl başından bu yana elde edilen 23.8 milyar liralık kar rakamı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artmış durumda.

“Sektörün öz kaynak karlılığı aylın bazda 40 baz puan artarak yüzde 16.3’e yükseldi. Karı olumlu etkileyen en önemli faktör, net faiz marjının hem kredi fiyatlarının yukarı yönlü revizyonu hem de TÜFEX gelirlerinin başı çekmesiyle menkul kıymet gelirlerindeki artışın etkisiyle aylık bazda 58 baz puan artış göstermesi.

“Net ücret ve komisyon gelirleri de aynı dönemde yüzde 7 aylık artmış durumda. Bu arada faaliyet gelirleri yüzde 12 artarken özellikle liranın zayıflığı ve 2. kategori kredilerinin artışıyla sıçrayan genel karşılık giderleri karın daha da yükselmesini engellemiş durumda.

“Özel banka karlarının kamu bankalarına göre daha kuvvetli durduğu Mayıs sonuçlarında özellikle özel bankaların ana faaliyet karlarındaki kuvvetli gelişim dikkat çekici. Karşılık ve faaliyet giderleri kamu bankalarını Mayıs’ta bir miktar daha olumsuz etkilemiş gözüküyor. Bununla birlikte Mayıs sonuçları sektörün ikinci çeyrekte özel bankalar öncülüğünde kar artışı sürecini koruyacağına işaret ediyor.”