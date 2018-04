İstanbul, 19 Nisan () - İş Yatırım, “Bardağın dolu tarafı” başlıklı piyasa analizinde, piyasaların erken seçim kararını tahminlerin aksine olumlu karşıladığı belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Türkiye 24 Haziran 201’ de bir erken secime gidiyor. Beklentilerin aksine erken seçim tarihinin çok yakın bir tarihte belirlenmesini piyasaların son derece olumlu karşıladığını gördük.

“Burada anahtar kelime belirsizlik. Belirsizlik sürecinin kısa olması, bütçe dengelerini bozabilecek kapsamlı bir seçim ekonomisi uygulamaya zaman olmamasi ve yeni yonetimin bir an once belirlenecek olmasi piyasa oyuncularının tercih ettiği bir durum gibi gözüküyor.

“Görünen o ki erken seçimin değil seçimin çok erken olacak olması en azından belirsizlik süresinin kısalmasıyla, acık pozisyonların hemen hemen her piyasada hizla kapanmasina neden oldu. Kur tarafında görülen belirgin rahatlamanın tahvil faizlerine de olumlu yansıdığını gördük.

“Bundan sonraki süreç secim dinamikleri icinde kendi mecrasinda yuruyecektir. Yeni yönetimin özellikle ekonominin ihtiyacı plan yapısal reformlara odaklanıp odaklanmayacağı piyasanın orta vadede fiyatlara yansıtacağı nokta olacaktır.

“Dünyada ise, Amerika-Çin-Rusya arasında alevlenen jeopolitik risklerin görece olarak düşmesiyle yaşanan olumlu hava devam ediyor. Amerika ve Çin arasında oluşan ticaret savaşlarının etkisinin dünya büyümesine çok olumsuz bir etki yapmayacağı beklentisi özellikle Asya hisse senedi piyasalarını olumlu etkilemeye devam ediyor.

“Tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen doların görece sakin durması piyasaları destekleyen bir başka unsur.

“Dünkü kuvvetli çıkışın ardından piyasanın güne yüzde 0.3-0.5 bandında pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Piyasaları etkileyecek hem dışarıda hem içeride önemli bir gündem maddesi bulunmuyor.”