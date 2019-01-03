İş Yatırım: 2019 yılı azalan risk iştahı ile başladı

İstanbul, 3 Ocak () – İş Yatırım’ın günlük uluslararası piyasalar raporunda, 2019 yılının piyasalarda azalan risk iştahı ile başladığı belirtildi.

İş Yatırım’ın “Eurotahvil Piyasaları” başlıklı günlük uluslararası piyasalar raporunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“2019 yılının ilk işlem gününde azalan risk iştahı ile yeni seneye başlangıç olurken ABD 10 yıllık getirileri 2.64 seviyelerine gerileyerek Şubat ayından bu zamana en düşük seviyelerinden işlem gördü. Genel olarak gelişmiş ülkelerde 10 yıllık getirilerinde gerileme olurken İngiltere 10 yıllıklar 1.20; Fransa 10 yıllıklar 0.65; Almanya 10 yıllıklar 0.16 getiri seviyesi ile işlem gününü sonlandırdılar. Türkiye tarafında satışlar öne çıktı; Ekim 2028 vadeli kıymet 92.5 seviyelerinden işlem gördü; Pazartesi günü 94,00 yakınlarından işlemler geçmişti. Kısa vadeli banka kıymetlerinde nispeten hareket yatay olurken Nisan 2019 vadeli İş Bankası 100.400 civarında; Ekim 2019 vadeli Yapı Kredi 99.5 civarında işlem gördü. Türkiye 5 yıl vadeli CDS’i 361 seviyelerinden 367’ye yükseliş gösterdi.

“Yeni yılın ilk işlem gününde ABD endeks vadelileri öğle saatlerinde yüzde 2.0 üzeri değer kaybıyla işlem görürken, ABD seans açılışıyla hızlı toparlanma sergiledi ve seans ortasında yüzde 0.6 primlendi ve S&P 500 endeksi 2520 seviyesine kadar yükseldi. ABD seans sonuna doğru tekrar düzeltme yaşayan endeks 2500 seviyesi üzerinde yatay artıda kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq bileşik endeksi ise piyasa açılışında yüzde 2.0’ye yakın değer kaybıyla 6507 seviyesi altını gördü. Seansın ortasında ise yüzde 0.9’a yakın primlenerek 6693.7 ile zirve yaptı. ABD seans sonunda ise yüzde 0.46 primli 6666 seviyesinden günü sonlandırdı.

“S&P 500 endeksinde yer alan 10 sektörden sadece üç sektör değer kaybı yaşadı. Akaryakıt sektörü yüzde 2.07 ile en primli sektör oldu. Telekom yüzde 1.5, tüketici hizmetleri yüzde 0.71 ile bu iki sektörü takip etti. Altyapı yüzde 1.77 ve sağlık ise yüzde 1.37 değer kaybetti. General Electric yüzde 6.3 primlendi ve günü 8.05 seviyesinden tamamladı. Amazon endeksi yüzde 2.47’lik primiyle yukarı taşıdı ve günü 1539 seviyesinden tamamladı. Apple yüzde 0.11 primle 157.9’dan, Google ise yüzde 1.0 ile 1045.85’ten kapandı. J&J yüzde 1.0 değer kaybıyla 127.75’ten kapandı. Microsoft yüzde 0.44 değer kaybetti ve 101.12’den kapandı. UnitedHealth ise yüzde 2.26 değer kaybıyla günü 243.49’dan sonlandırdı. Dow Jones endeksinde yer alan dokuz sektörden beşi primlendi. Temel maddeler yüzde 1.94, akaryakıt yüzde 1.92 ve mali sektör de yüzde 0.92 primlendi. Sağlık yüzde 1.64 ile endeksi aşağı çekti. Sektörü de aşağı çeken UnitedHealth oldu. Goldman sachs yüzde 2.98, Exxon Mobile yüzde 2.2, DowDuPont yüzde 1.94, Chevron yüzde 1.75 ve JPMorgan da yüzde 1.73 primlendi.

“Avrupa hisse endekslerinde karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0.27 değer kaybı ile kapandı. Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0.87 değer kaybetti. Almanya DAX endeksi yüzde 0.2 değer kazandı. Dokuz sektörden sadece iki sektör değer kaybetti. Tüketici malları yüzde 0.56, temel maddeler de yüzde 0.12 değer kaybetti. Altyapı yüzde 2.67 ile endeksi yukarı taşıdı. Sağlık yüzde 0.81, sınai yüzde 0.63 değer kazandı. 30 hissenin 19’u primlendi. E.On yüzde 3.16, Deutsche Bank yüzde 2.61, Fresenius yüzde 1.89 ve RWE yüzde 1.77 primlendi. Volkswagen yüzde 1.91, Daimler yüzde 1.44, BMW yüzde 1.36 değer kaybetti. İngiltere FTSE 100 endeksi günü yatay artı seviyede kapattı. 10 sektörden yarısı primlendi. Akaryakıt yüzde 1.6, Telekom yüzde 1.16 ve altyapı da yüzde 0.75 primlendi. Temel maddeler yüzde 1.59 ve mali sektör de yüzde 0.38 düşüş yaşadı. BP yüzde 2.29, Royal Dutch Shell yüzde 1.43 ve Vodafone yüzde 1.33 primlendi. Rio Tinto yüzde 1.06, Glencore yüzde 3.04 ve BHP Billiton yüzde 1.21 değer kaybetti.

“Senenin ilk işlem gününde risk iştahındaki azalma ile güvenli varlıklara yönelim hız kazanırken G10 para birimlerinin genelinde Amerikan Doları karşısında değer kayıpları öne çıktı. Günün en fazla değer kazanan para birimi Japon Yeni olurken USDJPY paritesi gün içerisinde 108.71’e kadar gerileyerek son altı ayın en düşük seviyelerini test etti, USDJPY paritesinin 14 günlük RSI’ı da 30 aşırı satım sınırının altına yerleşti. EURUSD paritesinde de satıcılar ön plandaydı, parite 1.1325’e kadar gerileyerek 1.1369’da bulunan 50 günlük hareketli ortalamasının da altına yerleşti. GBPUSD paritesi Brexit parlamento oylamasına az bir süre kala 1.2600 seviyelerine gerileyerek yaklaşık iki haftanın dip seviyelerine geriledi.

“LME metallerinde de kayıplar öne çıkarken üç ay vadeli bakır kontratı günü 123 dolar düşüş ile 5842 seviyesinden sonlandırdı. Güvenli varlıklara yönelim altına da alım getirdi, spot altın gün içerisinde 1290 yakınlarına yükselerek son altı ayın tepe noktalarını test etmesinin ardından gelen realizasyonlarla 1280 civarında sakinleşti. WTI ve Brent petrolde kazanım vardı; ABD seansı sonuna gelindiğinde yüzde 2.50 civarında artıda işlem görmekteydiler.“