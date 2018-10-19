İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Archisections Yer: Çırağan Sarayı Kempinski Tarih: 19 Ekim Saat: 08:00 SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası Tarh: 19 Ekim Saat: 09:00 MMA Forum İstanbul  Yer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Archisections


Yer: Çırağan Sarayı Kempinski


Tarih: 19 Ekim


Saat: 08:00


SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı


Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası


Tarh: 19 Ekim


Saat: 09:00


MMA Forum İstanbul 


Yer: Swissotel The Bosphorus


Tarih: 24 Ekim


Saat: 09:00


21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı


Yer: TÜSİAD Konferans Salonu


Tarih: 26 Ekim


Saat: 14:00


Penfest


Yer: Çırağan Sarayı


Tarih: 2-3 Kasım


Saat: 10:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 


Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli


Tarih: 13-14 Kasım


Saat: 10:00


 


 


 


 


-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

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