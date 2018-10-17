İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı Yer: Divan Taksim Tarih: 17 Ekim Saat: 09:30 Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli  Yer: TOSB Konferans Salonu Tarih: 17 Ekim Saat: 10:00 Tayvan ve Türkiye...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı


Yer: Divan Taksim


Tarih: 17 Ekim


Saat: 09:30


Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 


Yer: TOSB Konferans Salonu


Tarih: 17 Ekim


Saat: 10:00


Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 


Yer: Shangria-La Bosphorus


Tarih: 17 Ekim


Saat: 10:00


Sürdürülebilir İş Ödülleri


Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli


Tarih: 17 Ekim


Saat: 20:00


3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi


Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi


Tarih: 17-18 Ekim


Saat: 10:00


Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı


Yer: Sabancı Center 


Tarih: 18 Ekim


Sat: 09:30


MESA Çubuklu 28 Lansman 


Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi


Tarih: 18 Ekim


Saat: 10.00


Argela 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı


Yer: İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi


Tarih: 18 Ekim


Saat. 10:00


Archisections


Yer: Çırağan Sarayı Kempinski


Tarih: 19 Ekim


Saat: 08:00


SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı


Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası


Tarh: 19 Ekim


Saat: 09:00


MMA Forum İstanbul 


Yer: Swissotel The Bosphorus


Tarih: 24 Ekim


Saat: 09:00


21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı


Yer: TÜSİAD Konferans Salonu


Tarih: 26 Ekim


Saat: 14:00


Penfest


Yer: Çırağan Sarayı


Tarih: 2-3 Kasım


Saat: 10:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 


Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli


Tarih: 13-14 Kasım


Saat: 10:00


 


 


-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

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