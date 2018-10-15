İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

2. Teknoloji Transfer Ofisleri Yer: Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesi  Tarih: 15 Ekim Saat: 08:30 UNDP - Sosyal Fayda Zirvesi Yer: Hilton Bosphorus convention Center Tarih: 15 Ekim Saat: 09:30 9. İngiltere-Türkiye İş...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

2. Teknoloji Transfer Ofisleri

Yer: Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesi 

Tarih: 15 Ekim

Saat: 08:30


UNDP - Sosyal Fayda Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus convention Center

Tarih: 15 Ekim

Saat: 09:30


9. İngiltere-Türkiye İş Forumu

Yer: Hilton Bosphorus İstanbul

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10:00


Prosegur Alarm Basın Lansmanı

Yer: Dedeman Otel Gayrettepe

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10.00


KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı

Yer: Lazzoni Hotel

Tarih: 16 Ekim

Saat: 19:30


ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30

 

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Sürdürülebilir İş Ödülleri

Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli

Tarih: 17 Ekim

Saat: 20:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı

Yer: Sabancı Center 

Tarih: 18 Ekim

Sat: 09:30

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

Argela 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı

Yer: İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Tarih: 18 Ekim

Saat. 10:00

 

Archisections

Yer: Çırağan Sarayı Kempinski

Tarih: 19 Ekim

Saat: 08:00

 

SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı

Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası

Tarh: 19 Ekim

Saat: 09:00

 

MMA Forum İstanbul 

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 24 Ekim

Saat: 09:00

 

21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 26 Ekim

Saat: 14:00


Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

 

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