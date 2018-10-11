İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye- Afrika II. Ekonomi Ve İş Forumu Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu Tarih: 10-11 Ekim Saat: 10:00   1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu Yer: Grand Pera Taksim Tarih: 11-12 Ekim Saat: 08:30    Kristal...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye- Afrika II. Ekonomi Ve İş Forumu

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu

Tarih: 10-11 Ekim

Saat: 10:00

 

1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu

Yer: Grand Pera Taksim

Tarih: 11-12 Ekim

Saat: 08:30 

 

Kristal Elma Yaratıcılık Festivali 

Yer: Bomontiada / Monochrome

Tarih: 11 Ekim

Saat: 08:45

 

TÜSİAD Rekabet Forumu Türkiye’de Şirketlerin Anatomisi: Neler Öğrendik ve Neden Önemli

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi

Tarih: 11 Ekim

Saat: 09:40

 

41 North Business School Basın Toplantısı

Yer: Ferko Signature 

Tarih: 11 Ekim

Saat: 09:00

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı

Yer: Hilton Convention Center

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin Girişimciler Ödül Töreni

Yer: Çırağan Sarayı Balo Salonu

Tarih: 11 Ekim

Saat: 18:30

 

16’ncı Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı

Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7

Tarih: 11-14 Ekim

Saat: 11:00


Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı

Yer: Sky Lounge Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği "Kadıköy" Konferansı

Yer: Hilton İstanbul Kozyatağı

Tarih: 13 Ekim

Saat: 09:00

 

UNDP - Sosyal Fayda Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus convention Center

Tarih: 15 Ekim

Saat: 09:30

 

9. İngiltere-Türkiye İş Forumu

Yer: Hilton Bosphorus İstanbul

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10:00

 

Prosegur Alarm Basın Lansmanı

Yer: Dedeman Otel Gayrettepe

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10.00

 

KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı

Yer: Lazzoni hotel

Tarih: 16 Ekim

Saat: 19:30


ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30

 

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangri-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı

Yer: Sabancı Center 

Tarih: 18 Ekim

Sat: 09:30

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 26 Ekim

Saat: 14:00


Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

 

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