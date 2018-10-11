İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye- Afrika II. Ekonomi Ve İş Forumu
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu
Tarih: 10-11 Ekim
Saat: 10:00
1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu
Yer: Grand Pera Taksim
Tarih: 11-12 Ekim
Saat: 08:30
Kristal Elma Yaratıcılık Festivali
Yer: Bomontiada / Monochrome
Tarih: 11 Ekim
Saat: 08:45
TÜSİAD Rekabet Forumu Türkiye’de Şirketlerin Anatomisi: Neler Öğrendik ve Neden Önemli
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 11 Ekim
Saat: 09:40
41 North Business School Basın Toplantısı
Yer: Ferko Signature
Tarih: 11 Ekim
Saat: 09:00
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı
Yer: Hilton Convention Center
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin Girişimciler Ödül Töreni
Yer: Çırağan Sarayı Balo Salonu
Tarih: 11 Ekim
Saat: 18:30
16’ncı Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı
Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7
Tarih: 11-14 Ekim
Saat: 11:00
Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı
Yer: Sky Lounge Zorlu PSM
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00
Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00
Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği "Kadıköy" Konferansı
Yer: Hilton İstanbul Kozyatağı
Tarih: 13 Ekim
Saat: 09:00
UNDP - Sosyal Fayda Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus convention Center
Tarih: 15 Ekim
Saat: 09:30
9. İngiltere-Türkiye İş Forumu
Yer: Hilton Bosphorus İstanbul
Tarih: 16 Ekim
Saat: 10:00
Prosegur Alarm Basın Lansmanı
Yer: Dedeman Otel Gayrettepe
Tarih: 16 Ekim
Saat: 10.00
KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı
Yer: Lazzoni hotel
Tarih: 16 Ekim
Saat: 19:30
ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı
Yer: Divan Taksim
Tarih: 17 Ekim
Saat: 09:30
Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli
Yer: TOSB Konferans Salonu
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu
Yer: Shangria-La Bosphorus
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu
Yer: Shangri-La Bosphorus
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 18 Ekim
Sat: 09:30
MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00
21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 26 Ekim
Saat: 14:00
Penfest
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 2-3 Kasım
Saat: 10:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00