İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Metro Basın Toplantısı Yer: Güneşli Gastronometro Tarih: 10 Ekim Saat: 10:00   Türk Telekom Basın Toplantısı Yer: Türk Telekom Konferans Salonu Tarih: 10 Ekim Saat: 09:30 Altınbaş Üniversitesi "Merak, Bilim ve Analiz...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Metro Basın Toplantısı

Yer: Güneşli Gastronometro

Tarih: 10 Ekim

Saat: 10:00

 

Türk Telekom Basın Toplantısı

Yer: Türk Telekom Konferans Salonu

Tarih: 10 Ekim

Saat: 09:30


Altınbaş Üniversitesi "Merak, Bilim ve Analiz (Üniversitede Nasıl Çalışmalı?)" Konferansı

Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi

Tarih: 10 Ekim

Saat: 10:00

 

3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması 

Yer: Raffles Hotel

Tarih: 10 Ekim

Saat: 19:00

 

Türkiye- Afrika II. Ekonomi Ve İş Forumu

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu

Tarih: 10-11 Ekim

Saat: 10:00

 

1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu

Yer: Grand Pera Taksim

Tarih: 11-12 Ekim

Saat: 08:30 

 

Kristal Elma Yaratıcılık Festivali 

Yer: Bomontiada / Monochrome

Tarih: 11 Ekim

Saat: 08:45


41 North Business School Basın Toplantısı

Yer: Ferko Signature 

Tarih: 11 Ekim

Saat: 09:00

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı

Yer: Hilton Convention Center

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin Girişimciler Ödül Töreni

Yer: Çırağan Sarayı Balo Salonu

Tarih: 11 Ekim

Saat: 18:30

 

16’ncı "Bayim Olur Musun" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı

Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7

Tarih: 11-14 Ekim

Saat: 11:00


Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı

Yer: Sky Lounge Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

9. İngiltere-Türkiye İş Forumu

Yer: Hilton Bosphorus İstanbul

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10:00


KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı

Yer: Lazzoni hotel

Tarih: 16 Ekim

Saat: 19:30


ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30

 

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangri-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı

Yer: Sabancı Center 

Tarih: 18 Ekim

Sat: 09:30

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

 

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