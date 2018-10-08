İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Politikalar Merkezi "Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli
Yer: IKSV
Tarih: 8 Ekim
Saat: 17:00
Factors Chain International Konferansı
Yer: Swissotel / Fuji Salonu
Tarih: 8-9 Ekim
Saat: 09:00
GPD – Ortak Gelişim Kongresi
Yer: Wyndham Grand Hotel
Tarih: 9 Ekim
Saat: 08:00
Atakule GYO Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 9 Ekim
Saat: 09:30
KOBİ Sohbetleri
Yer: KWORKS
Tarih: 9 Ekim
Saat: 19:00
Vodafone Basın Toplantısı
Yer: Soho House
Tarih: 9 Ekim
Saat. 19:00
Metro Basın Toplantısı
Yer: Güneşli Gastronometro
Tarih: 10 Ekim
Saat: 10:00
Altınbaş Üniversitesi "Merak, Bilim ve Analiz (Üniversitede Nasıl Çalışmalı?)" Konferansı
Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi
Tarih: 10 Ekim
Saat: 10:00
Türkiye- Afrika II. Ekonomi Ve İş Forumu
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu
Tarih: 10-11 Ekim
Saat: 10:00
Kristal Elma Yaratıcılık Festivali
Yer: Bomontiada / Monochrome
Tarih: 11 Ekim
Saat: 08:45
41 North Business School Basın Toplantısı
Yer: Ferko Signature
Tarih: 11 Ekim
Saat: 09:00
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
Blockchain Türkiye Platformu Bası Toplantısı
Yer: Sky Lounge Zorlu PSM
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00
Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00
ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST Basın Toplantısı
Yer: Divan Taksim
Tarih: 16 Ekim
Saat: 09:30
Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli
Yer: TOSB Konferans Salonu
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu
Yer: Shangria-La Bosphorus
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00