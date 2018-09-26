İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye - Ukrayna İş Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 26 Eylül
Saat: 09:00
GEFCO Basın Toplantısı
Yer: CVK Park Bosphorus Hotel
Tarih: 26 Eylül
Saat: 10:00
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00
Home&Tex Fuarı
Yer: CNR Expo fuar Merkezi
Tarih: 26 Eylül
Saat: 11:00
ISO Aylık Olağan Toplantısı
Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Eylül
Saat: 15:00
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları "Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim" Toplantısı
Yer: Ortaköy Feriye Sarayı
Tarih: 27 Eylül
Saat: 08:30
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı
Yer: The Ritz Carlton Otel / Cam Salon
Tarih: 27 Eylül
Saat: 09:30
Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00
Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30
KoçSistem Basın Toplantısı
Yer: Koç Holding
Tarih: 2 Ekim
Saat: 09:30
İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği
Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü
Tarih: 3 Ekim
Saat: 09:30
Dünya Otomotiv Konferansı
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 4-5 Ekim
Saat: 10:00
VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı
Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
Tarih: 5 Ekim
Saat: 10:00
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00