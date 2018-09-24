İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İKV Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası Yer: TOBB Plaza Levent Tarih: 24 Eylül Saat: 13:00   Cersaie Fuarı Yer: Bologna / İtalya Tarih: 24-28 Eylül Saat: 10:00   Teknik Yapı – Halk GYO, Emlak Konut GYO EVORA İZMİR...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İKV Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası

Yer: TOBB Plaza Levent

Tarih: 24 Eylül

Saat: 13:00

 

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

 

Teknik Yapı – Halk GYO, Emlak Konut GYO EVORA İZMİR Lansmanı

Yer: Et-inn Kebap & Steak Restaurant

Tarih: 25 Eylül

Saat: 09:00


Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler Etkinliği

Yer: Beşiktaş Deniz Müzesi

Tarih: 25 Eylül 

Saat: 14:00


GEFCO Türkiye 15. Yıl Basın Toplantısı 

Yer: CVK Park Bosphorus 

Tarih: 26 Eylül

Saat: 10:00

 

İstanbul Sanayi Odası Olağan Toplantısı

Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Slaonu

Tarih: 26 Eylül

Saat: 15:00

 

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

 

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları "Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim" Toplantısı

Yer: Ortaköy Feriye Sarayı

Tarih: 27 Eylül

Saat: 08:30

 

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

 

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

 

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30 

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00


 

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