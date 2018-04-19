İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cisco İnovasyon Merkezi Açılış Töreni  Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi / Arı 3 Teknopark Tarih: 19 Nisan Saat. 18:00   IKEA Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi Maya Holding ve Yılsan Holding Basın Toplantısı  Yer: Soho...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cisco İnovasyon Merkezi Açılış Töreni 

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi / Arı 3 Teknopark

Tarih: 19 Nisan

Saat. 18:00

 

IKEA Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi Maya Holding ve Yılsan Holding Basın Toplantısı 

Yer: Soho House İstanbul

Tarih: 24 Nisan

Saat: 10:00

 

Benesta Acıbadem Projesi Basın Toplantısı

Yer: Benesta Acıbadem Satış Ofisi

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 09:30

 

Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı

Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 14:30

 

6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00

 

İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00

 

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00

 

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

 

TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu

Tarih:  Mayıs

Saat: :10:00


 

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