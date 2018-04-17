İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi Yer: Uniq İstanbul Tarih: 17 Nisan Saat: 08:30 ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu Tarih: 17 Nisan Saat: 09:30   "National...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 17 Nisan

Saat: 08:30


ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09:30

 

"National Geographic on Campus!" Serisi Açılışı

Yer: Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 13:00


TÜRKONFED Global Girişimcilik Kongresi

Yer: İstanbul Hilton Bomonti Hotel

Tarih: 17-18 Nisan

Saat: 13:00

Yamaç Yapı "İstova" Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtımı

Yer: Shangi-La Bosphorus

Tarih: 18 Nisan

Saat: 09:30

Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması

Yer: Gastronometro

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10:30

Coca Cola Kız Kardeşim Lansmanı

Yer. Çırağan Sarayı

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10:30

LEAD Network Türkiye "Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" Konferansı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 18 Nisan

Saat: 13:00 

WWF Plastik Kullanımı Farkındalığı Etkinliği

Yer: İstanbul Akmerkez Etkinlik Alanı

Tarih: 18 Nisan

Saat: 18:00

Cisco İnovasyon Merkezi Açılış Töreni 

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi / Arı 3 Teknopark

Tarih: 19 Nisan

Saat. 18:00

IKEA Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi Maya Holding ve Yılsan Holding Basın Toplantısı 

Yer: Soho House İstanbul

Tarih: 24 Nisan

Saat: 10:00

Benesta Acıbadem Projesi Basın Toplantısı

Yer: Benesta Acıbadem Satış Ofisi

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 09:30

Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı

Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 14:30

6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00

İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

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