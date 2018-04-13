İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Çatıder 9. Çatı ve Cephe Konferansı Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi / Akıngüç Oditoryumu Tarih: 12-13 Nisan Saat: 09:30   Anadolu Landini Yerli Üretim Traktör Fabrikası Açılış Töreni Yer: Anadolu...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Çatıder 9. Çatı ve Cephe Konferansı

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi / Akıngüç Oditoryumu

Tarih: 12-13 Nisan

Saat: 09:30

 

Anadolu Landini Yerli Üretim Traktör Fabrikası Açılış Töreni

Yer: Anadolu Landini

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09:00


Fibabanka Girişim Sermayesi Şirketi Lansman Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus / Asuka Salonu

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09:00


ODTÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Blockchain Teknolojisi

Yer. ODTÜ MD Vİşnelik Tesisleri

Tarih: 14 Nisan

Saat: 13:00


Argüden Yönetişim Akademisi İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Açıklaması

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09:30


GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 17 Nisan

Saat: 08:30


ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09:30


Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması

Yer: Gastronometro

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10:30


6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00


İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00


Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00


Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

 

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