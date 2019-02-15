İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hepsiburada E-ihracat Basın Toplantısı
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 09:30
Sinpaş Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10:00
ICC Türkiye Tahkim Günü
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10:30
Boat Show Tuzla
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 15 Şubat
Saat: 11:00
Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri
Yer: Raffles Otel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 18:30
Peak Basın Toplantısı
Yer: Soho House
Tarih: 18 Şubat
Saat: 19:30
BAU BlockchainIST Center - Blockchain Ticaret Platformu İşbirliği
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi
Tarih: 19 Şubat
Saat: 09:30
Petroleum Istanbul Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 19 Şubat
Saat: 09:30
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00
12. Kurumsal Yönetim Zirvesi
Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13:30
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11:30