İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TTYD Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri Raporu Yer: Borsa Restaurant Tarih: 8 Şubat Saat: 11:00 Unicera Fuarı Yer: Unicera Fuar Tarih: 8 Şubat Saat: 10:00 Kadir Has Üniversitesi “Kripto Paralara Giriş” Sertifika Programı Yer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TTYD Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri Raporu

Yer: Borsa Restaurant
Tarih: 8 Şubat
Saat: 11:00

Unicera Fuarı

Yer: Unicera Fuar
Tarih: 8 Şubat
Saat: 10:00

Kadir Has Üniversitesi “Kripto Paralara Giriş” Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14:00

Çalık Holding ve SECOM İşbirliği İmza Töreni

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 11 Şubat
Saat: 10:00

Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09:00

TürkTraktör Basın Toplantısı

Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09:30

İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni

Yer: İTÜ Teknokent
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09:30

Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus / Monte Rosa Toplantı Salonu
Tarih: 12 Şubat
Saat: 10:00

WIN EURASIA

Yer: İstanbul Marriott Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 13:30

Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bieanali 

Yer: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Tarih: 12 Şubat
Saat: 16:30

Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı

Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 10.00 

Sinpaş Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10:00

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11:30


 


 

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