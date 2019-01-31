İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cybercamp 2019
Yer: Radison Blu Tuzla Otel
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:00
Gaming İstanbul 2019
Yer: Avrasya Kültür Merkezi
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:00
Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30
ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın Toplantısı
Yer: Conrad Otel Balo Salonu
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30
Kırgızistan Tanıtım Toplantısı
Yer: River Plaza
Tarih: 31 Ocak
Saat: 14:30
TÜSİAD ve Marsh & Zurich Küresel Riskler Raporu Tanıtımı
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 1 Şubat
Saat: 08:30
Caffe Nero Basın Toplantısı
Yer: Caffe Nero Bebek
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09:30
AvivaSA Mobil Tanıtım Toplantısı
Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09:30
AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim
Tarih: 5 Şubat
Saat: 10:00
Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 6 Şubat
Saat: 10:30
Armut Basın Toplantısı
Yer: House Cafe Ortaköy
Tarih: 6 Şubat
Saat: 09:30
TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00
BTvizyon İstanbul Toplantısı
Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08:30
Unicera Fuarı
Yer: Unicera Fuar
Tarih: 8 Şubat
Saat: 10:00
Kadir Has Üniversitesi “Kripto Paralara Giriş” Sertifika Programı
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14:00
Biznet Bilişim Basın Toplantısı
Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09:00
TürkTraktör Basın Toplantısı
Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09:30
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00