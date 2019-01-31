İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cybercamp 2019 Yer: Radison Blu Tuzla Otel Tarih: 31 Ocak Saat: 09:00 Gaming İstanbul 2019 Yer: Avrasya Kültür Merkezi Tarih: 31 Ocak Saat: 09:00 Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 31...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cybercamp 2019

Yer: Radison Blu Tuzla Otel
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:00

Gaming İstanbul 2019

Yer: Avrasya Kültür Merkezi
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:00

Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30

ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel Balo Salonu
Tarih: 31 Ocak
Saat: 09:30

Kırgızistan Tanıtım Toplantısı 

Yer: River Plaza
Tarih: 31 Ocak
Saat: 14:30

TÜSİAD ve Marsh & Zurich Küresel Riskler Raporu Tanıtımı

Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 1 Şubat
Saat: 08:30

Caffe Nero Basın Toplantısı

Yer: Caffe Nero Bebek
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09:30

AvivaSA Mobil Tanıtım Toplantısı

Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Şubat
Saat: 09:30

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim
Tarih: 5 Şubat
Saat: 10:00

Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı

Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 6 Şubat
Saat: 10:30

Armut Basın Toplantısı

Yer: House Cafe Ortaköy
Tarih: 6 Şubat
Saat: 09:30

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 7 Şubat
Saat: 09.00 

BTvizyon İstanbul Toplantısı 

Yer: Dedeman Bostancı Otel
Tarih: 7 Şubat
Saat: 08:30

Unicera Fuarı

Yer: Unicera Fuar
Tarih: 8 Şubat
Saat: 10:00

Kadir Has Üniversitesi “Kripto Paralara Giriş” Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs
Saat: 14:00

Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09:00

TürkTraktör Basın Toplantısı

Yer: Taksim Divan Hotel
Tarih: 12 Şubat
Saat: 09:30

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

 

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